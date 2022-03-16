Приднестровские террористы паникуют из-за того, что попали в смертельную ловушку

Решение ПАСЕ о признании ПМР оккупированной Россией территории существенно ухудшило морально-психологическое состояние российского контингента на захваченной части Молдовы. Руководство российского анклава ощущает закрытие проекта под названием Приднестровье.

Как сообщают источники 24 канала в разведке, поднатужились ФСБшники, российские военные, а также местные сепаратисты еще в день оглашения Путиным войны с Украиной. Захватчики поняли, что остаются один на один с этим миром, поскольку уже никакой связи с Кремлем больше не будет.

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Московиты, конечно, говорили Тирасполю о том, что пробьют сухопутный коридор из Крыма и даже обещали присоединить ПМР к России. Однако эти планы провалились еще в первые дни войны.

Полное окружение

До бессмысленной путинской агрессии оккупационные войска Приднестровья состояли из оперативной группы ВС РФ численностью от 1500 до 1700 человек.

Большинство из этих террористов – местные жители, хотя командуют ими кадровые российские офицеры.

Кураторством деятельности ПМР занимались ФСБшники, а экономика квазиобразования держалась в основном на связях с Россией и контрабанде.

После закрытия Европой воздушных границ с Россией ловушка закрылась. Весь контингент российских войск и местные сепаратисты оказались в полном окружении и в ожидании смерти.

В Кремле вполне понимают, что ситуация на фронте по состоянию на 16 марта никак не дает России уберечь Приднестровья. У Путина считают, что в случае потери ПМР Россия может попрощаться с другими анклавами типа Осетии и Абхазии, но оценивают это как допустимые потери в случае захвата Украины. Вопрос лишь в том, что Кремль не получит существенных военных побед в Украине, а вот все его квазиобразования посыпятся как карточные домики.

Единственный вопрос, когда это может произойти, поскольку за 3 недели войны ни одна из стран, которая имеет оккупированные Россией территории, пока не перешла к активным действиям.

Руководство ПМР пакует чемоданы

Как утверждают разведчики, после того, как в Парламентской ассамблее совета Европы официально признали Приднестровье оккупированной Россией территорией, в Тирасполе изрядно напряглись.

Так называемый "президент" Вадим Красносельский провел срочное совещание с председателем правительства Татьяной Туранською и председателем "Верховной Рады" Александром Щербой и российским руководством, которое также оказалось в ловушке. Пророссийские террористы пришли к выводам, что вскоре политики примут решение о ликвидации Приднестровья, а удержать территорию никто физически не сможет да и не очень хочет. Руководители ПМР считают, что Путин и Кремль их бросили на произвол судьбы.

Это же самое утверждают ФСБшники, которые начали трезво оценивать ситуацию и предложили всем попытаться сбежать до начала беспорядков.

Вполне вероятно, что в ближайшее время все путинские приспешники, имеющие достаточное количество денег, будут пытаться попасть на свободную территорию Молдовы.

Есть слухи о зачистке бойцами ВСУ

Рассказы о том, что освободить мир от Приднестровья может не Молдова, а Украина, звучали еще в начале войны. В разведке говорят, что если на то будет политическая воля обеих стран, исключать вероятность зачистки именно нашими силами нельзя. Кроме того, что ВСУ намного мощнее за молдавскую армию, говорить даже не надо, но на пользу выполнения этого задания именно защитниками Украины говорит еще и наличие водной преграды в виде Днестра. Молдавским военным придется форсировать реку, что усложняет задачу, но украинская сторона таких препятствий не имеет. Само собой, официальному Киеву наличие Приднестровья изрядно мешает с военной точки зрения. Поскольку руководителям Генштаба приходится держать определенные резервы на случай бессмысленной попытки нападения с оккупированной молдавской территории.

Когда именно могут начаться зачистки в ПМР, пока неизвестно. Это – достаточно сложный политический процесс, который понемногу сдвинулся с места.