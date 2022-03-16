Як повідомляють джерела 24 каналу у розвідці, напряглися ФСБшники, російські військові, а також місцеві сепаратисти ще у день оголошення Путіним війни з Україною. Загарбники зрозуміли, що залишаються сам на сам із цим світом, оскільки вже ніякого зв'язку з Кремлем більше не буде.

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Московити, звісно, казали Тирасполю про те, що проб'ють сухопутний коридор з Криму та навіть обіцяли приєднати ПМР до Росії. Однак ці плани провалилися ще у перші дні війни.

Повне оточення

До безглуздої путінської агресії окупаційні війська Придністров'я складалися з оперативної групи ЗС РФ чисельністю від 1500 до 1700 осіб.

Більшість з цих терористів – місцеві жителі, хоча командують ними кадрові російські офіцери.

Кураторством діяльності ПМР займалися ФСБшники, а економіка квазіутворення трималася здебільшого на зв'язках з Росією та контрабанді.

Після закриття Європою повітряних кордонів з Росією пастка закрилася. Весь контингент російських військ та місцеві сепаратисти опинилися у повному оточенні та в очікуванні смерті.

У Кремлі цілком розуміють, що ситуація на фронті станом на 16 березня ніяк не дає Росії вберегти Придністров'я. У Путіна вважають, що у випадку втрати ПМР Росія може попрощатися з іншими анклавами типу Осетії та Абхазії, але оцінюють це як допустимі втрати у випадку захоплення України. Питання лише у тому, що Кремль не отримає суттєвих військових перемог в Україні, а от всі його квазіутворення посипляться як картокові будиночки.

Єдине питання, коли це може статися, оскільки за 3 тижні війни жодна з країн, яка має окуповані Росією території, поки що не перейшла до активних дій.

Керівництво ПМР пакує чемодани

Як стверджують розвідники, після того, як у Парламентській асамблеї ради Європи офіційно визнали Придністров'я окупованою Росією територією, у Тирасполі неабияк напружилися.

Так званий "президент" Вадим Красносельський провів термінову нараду з "головою уряду" Тетяною Туранською та очільником "Верховної ради" Олександром Щербою та російським керівництвом, яке також опинилося у пастці. Проросійські терористи дійшли висновків, що незабаром політики приймуть рішення про ліквідацію Придністров'я, а утримати територію ніхто фізично не зможе та й не дуже хоче. Очільники ПМР вважають, що Путін та Кремль їх кинули напризволяще.

Це ж саме стверджують ФСБшники, які почали тверезо оцінювати ситуацію та запропонували всім спробувати втекти до початку заворушень.

Цілком ймовірно, що найближчим часом всі путінські приспішники, які мають достатню кількість грошей, намагатимуться потрапити на вільну територію Молдови.

Є чутки про зачистку бійцями ЗСУ

Розповіді про те, що звільнити світ від Придністров'я може не Молдова, а Україна, лунали ще на початку війни. У розвідувальних органах кажуть, що якщо на те буде політична воля обох країн, не виключається ймовірність зачистки саме нашими силами. Окрім того, що ЗСУ є набагато потужнішими за молдовську армію, казати навіть не треба, але на користь виконання цього завдання саме захисниками України говорить ще й наявність водної перепони у вигляді Дністра. Молдавським військовим доведеться форсувати річку, що ускладнює завдання, але українська сторона таких перепонів не має. Само собою, офіційному Києву наявність Придністров'я неабияк заважає з військової точки зору. Оскільки очільникам Генштабу доводиться тримати певні резерви на випадок безглуздої спроби нападу з окупованої молдовської території.

Коли саме можуть початися зачистки у ПМР, наразі невідомо. Це – досить складний політичний процес, який потроху зрушився з місця.