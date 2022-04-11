"Приехал без одной руки – служил в Чернобаевке": Ким об историях, которые рассказывают россияне

Виталий Ким рассказал истории, которые распространяют между собой россияне. В частности, о том, что происходит с теми, кто "воевал" в Чернобаевке, Чернобыле и Конотопе.

Глава Николаевской областной военной администрации рассказал об историях, которые распространяют россияне о военных, вернувшихся с войны в Украине.

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Без руки – значит из Чернобаевки

Ходит такая история, что приехал без одной руки – служил в Чернобаевке, приехал с тремя – служил Чернобыле, приехал, а х*р не стоит – служил в Конотопе,

– рассказал Ким.

Он добавил, что россияне едут в Украину из дальних населенных пунктов. Им власть обещает квартиры, говорит, что станут героями. Глава ОВА отметил, путинские бойцы часто интернетом пользоваться не умеют, поэтому не знают, что их на самом деле ждет на украинской земле. Однако по дороге им все рассказывают.

Отметим, по состоянию на 11 апреля россияне потеряли 19 500 своих военных, 725 танков, 1 923 боевые бронированные машины, 347 артиллерийских систем, 55 средств ПВО, 154 самолета, 137 вертолетов, 1 387 автомобилей и тому подобное.

Обращение Виталия Кима 11 апреля: смотрите видео