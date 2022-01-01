Приехал к куму: Тищенко отпраздновал Новый год с Ребровым в ОАЭ

Нардеп Николай Тищенко встретил 2022 год в компании бывшего футболиста и тренера киевского "Динамо" Сергея Реброва. Выяснилось, что они – кумовья.

Народный депутат от "Слуги народа" Николай Тищенко рассказал в сети, с кем встретил Новый год. Парламентарий даже обнародовал совместное с Ребровым фото.

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Тищенко и Ребров вместе встретили 2022 год

Приехал к куму на Новый год. Ценю нашу дружбу и хочу пожелать всем таких же надежных друзей,

– написал Тищенко.

Он добавил, что людям следует держаться вместе и помогать друг другу не только улыбкой и добрым словом, но и реальными делами. Он призвал забыть старые обиды, однако не забывать старых друзей.

, Ребров – бывший футболист, а затем и тренер киевского "Динамо". Сейчас тренирует один из футбольных клубов в Объединенных Арабских Эмиратах. Судя по зеленой листве на деревьях и теплой погоде, вероятно, Новый год политик и футболист праздновали в ОАЭ.



Тищенко встретил Новый год с Ребровым / Фейсбук Николая Тищенко

Тищенко "вакцинировался ковидом": что известно

Недавно скандальный "слуга народа" попытался "расставить все точки над "и" в вопросе своей вакцинации. Тищенко заверил, что получил прививку препаратом Pfizer, однако сначала почему-то сказал, что "вакцинировался ковидом".

Ранее депутата заподозрили в использовании фейкового QR-кода о вакцинации из Дии.

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Текст сообщения Сергея Тищенко​:

Приехал к куму на Новый год. Ценю нашу дружбу и хочу пожелать всем таких же надежных друзей. Помните, мы должны держаться вместе и помогать друг другу не только улыбкой и добрым словом, но и реальными делами. Забудьте старые обиды, но не забывайте старых друзей. Идем по жизни в следующем году.