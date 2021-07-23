Приехали на спортивные сборы: на Ивано-Франковщине отравились 16 детей

В отеле села Яблуница Надворнянского района отравились дети. Предварительно известно, что отравились 17 человек. Из них 16 детей.

По информации властей все дети жили в гостинице "Тайны Карпат". Сейчас все они находятся в больнице.

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На Ивано-Франковщине детей госпитализировали с отравлением

9 детей с отравлением 22 июля доставили в больницу в Яремче, еще 8 – 23 июля в Надворнянскую детскую больницу. Всем поставили один диагноз – острый гастроэнтероколит.

В целом в медицинские учреждения госпитализированы 17 человек из них 16 детей, отдыхавших в отеле "Тайны Карпат" в селе Яблуница Поляницкой ТО Надворнянского района,

– рассказали в ведомстве.

Предварительно известно, что состояние пострадавших – средней тяжести. Обстоятельства отравления уточняются. На объекте возникновения вспышки проводят эпидемрасследование.

Издание "Суспильне" сообщило, что дети и один взрослый приехали на спортивные сборы.

Также известно, что:

в целом в комплекс приехали 243 ребенка в возрасте от 6 до 16 лет, а также 22 родителя и 11 тренеров из Харьковской, Черниговской, Сумской, Винницкой и Киевской областей;

по словам тренера Владимира Багнета, который привез группу детей на сборы, они поселились 17 июля. Он назвал ситуацию тяжелой.

Здесь у нас массовое отравление. Мы не знаем от чего. "Скорые" просто "летают". Только вот сейчас "скорая" забирает 5 детей. Руководитель учреждения вообще куда-то убежал. Родители детей приезжают по возможности

– рассказал тренер.

Он также добавил, что "персонал начал смеяться над родителями, у которых заболели дети и их забрала "скорая". У родителей сдали нервы, они подбежали к ним, спрашивают: "Почему вы улыбаетесь?" Ну и началась драка".

В полиции выясняют причины отравления людей

Прикарпатские полицейские 22 июля сообщили, что открыли уголовное производство и устанавливают причины и обстоятельства отравления уже 9 человек, поступивших в медучреждение из лагеря.

Также в полицейские внесли дело в Единый реестр досудебных расследований за нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных болезней и массовых отравлений. На месте происшествия работала следственно-оперативная группа. На территории комплекса также проводят проверку специалисты ГУ Госпродпотребслужбы в Ивано-Франковской области.

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