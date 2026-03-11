Зеленский неоднозначно прокомментировал приезд венгерской делегации в Украину
- Глава государства заявил, что не знает о целях визита венгерской делегации в Украину.
- У представителей Будапешта нет запланированных переговоров с украинской стороной.
В Украину прибыли представители Венгрии, которые якобы планировали переговоры в Киеве относительно восстановления нефтепровода "Дружба". Впрочем, украинской стороне о планах венгров было неизвестно.
Приезд делегации из Будапешта прокомментировал и Владимир Зеленский, передает 24 Канал.
Как президент высказался о переговорщиках из Венгрии?
Глава государства отметил, что ему неизвестно, что в Украине делает венгерская делегация. В комментарии журналистам он рассказал о деталях пребывания представителей страны в Киеве.
В Министерстве иностранных дел мне сказали, что, ну, приехали люди. Они охарактеризовали это как, частная поездка,
– сказал Зеленский.
Кстати, перед этим представитель Министерства иностранных дел Георгий Тихий сообщил журналистам, что эту группу людей нельзя называть "делегацией", ведь в Украине она не имеет официального статуса и для нее не запланировано никаких официальных встреч.
Почему Будапешт никак не угомонится со своей "Дружбой"?
Следует отметить, что этот трубопровод остается ключевым источником российской нефти для Венгрии, обеспечивая значительную часть сырья для ее нефтеперерабатывающей промышленности. Будапешт отмечает, что после обострения ситуации на Ближнем Востоке значение этой магистрали существенно выросло для энергетической стабильности страны.
Однако его повреждение на территории Украины приостановило транзит нефти. Так, Венгрия выдвигает Киеву жесткие ультиматумы. А премьер-министр Виктор Орбан заявил, что Будапешт готов "силой" сломать так называемую "украинскую нефтяную блокаду".
Речь идет, в частности, о блокировании Венгрией пакета финансовой помощи объемом 90 миллиардов евро. Со своей стороны Владимир Зеленский отмечал, что техническое возобновление магистрали возможно за 1 – 1,5 месяца, однако ситуация осложняется из-за российских обстрелов.
А вот премьер-министр Словакии Роберт Фицо поддержал позицию Венгрии, угрожая, что Братислава может перехватить блокировку 90-миллиардного кредита ЕС для Украины после апрельских выборов в Венгрии, если транзит не возобновится.