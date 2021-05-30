В прифронтовой Авдеевке состоялись антитеррористические учения

В прифронтовой Авдеевке Донецкой области отработали свои действия участники антитеррористических учений. Соответствующие навыки совместно отрабатывали силовики с военными и чрезвычайниками.

В штабе узнали о захвате условной диверсионной группой объекта критической инфраструктуры. На закрытом совещании офицеры составляли план по перехвату диверсантов.

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Участник антитеррористических учений рассказал, что в конце концов приняли решение о штурме здания, соответственно, оставили количество сил и средств, которые успешно выполнили свою задачу. В целом – полтысячи участников, 80 спецмашин и бронетехника.

В чем заключается важность учений

Подразделения нейтрализовали диверсантов за считанные минуты. После задержания 4 диверсантов здание осмотрели кинологи и пиротехники. Их задача – выявить растяжки и мины. 2 отряда пожарных ликвидировали пожар.



Навыки отрабатывали силовики, военные и чрезвычайники / Фото 24 канала

"Учения традиционные, ежегодные. Мы проводим их в разных регионах Украины. В Одесской области – это море, на Херсонщине – тоже, на Николаевщине – это море и степи. Здесь можем привлечь Мариупольский порт и Авдеевские степи", – рассказала пресс-секретарь Службы безопасности Украины в Донецкой и Луганской областях Галина Прищепа.



Подразделения быстро нейтрализовали диверсантов / Фото 24 канала

Участник антитеррористических учений отметил, что важна отработка задач в реальных условиях, это опыт для сотрудников. Совместные антитеррористические учения в Авдеевке длились в течение двух дней.