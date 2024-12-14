Волна давления на Трампа относительно приглашения Украины в НАТО нарастает, – республиканец

Команда новоизбранного президента США Трампа сейчас тесно сотрудничает с командой действующего лидера Соединенных Штатов Байдена. Вероятно, что вопрос о приглашении Украины вступить в НАТО обсуждается обеими президентскими командами.

Об этом в разговоре с 24 Каналом предположил общественный деятель, президент Республиканского клуба имени Рональда Рейгана Борис Пинкус, отметив, что такое решение будет принято непременно и, согласно его прогнозу, уже в ближайшее время, через несколько недель.

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Важность соглашения между США и Украиной о взаимной безопасности

Общественный деятель отметил, что неважно получит ли Украина это приглашение пока в Белом доме Байден или же в период первых недель президентства Трампа.

Волна давления на Трампа нарастает, чтобы он сделал официальное приглашение о вступлении Украины в НАТО,

– озвучил Пинкус.

По его мнению, одновременно с приглашением вступить в Альянс, стоило бы настаивать, чтобы имело отражение на законодательном уровне двустороннее соглашение о помощи и взаимной безопасности между США и Украиной.

Надо, чтобы Конгресс ратифицировал решение, что независимо от того, кто будет в Белом доме, Соединенные Штаты обязуются помогать Украине на примере того, как они это делают в отношении стран, которые не являются членами НАТО (Израиль, Япония, Южная Корея),

– отметил Пинкус.

Общественный деятель подчеркнул, что Украина должна войти в этот перечень. И, по его мнению, сейчас важно, чтобы дипломатический корпус Владимира Зеленского работал по этому поводу на своем уровне.

Напомним, президент Украины Зеленский хочет обсудить с Байденом вопрос о приглашении Украины в Альянс. Министр иностранных дел Украины (2007 – 2009) Владимир Огрызко высказал мнение, что параллельно с получением этого приглашения или вместо него Украине сейчас полезнее было бы подписать с США договор о гарантиях безопасности. Это, по его словам, сегодня действительно принесет практический результат.