Члены НАТО пока не достигли консенсуса по приглашению Украины, – Столтенберг
Для приглашения Украины в НАТО нужен консенсус всех членов Североатлантического Альянса. Однако, пока что его не достигли.
Об этом в эфире телемарафона заявил Йенс Столтенберг. В то же время генсек подчеркнул, что Украина станет членом НАТО, а партнеры будут работать и помогать на этом пути, передает 24 Канал.
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Столтенберг о приглашении Украины в НАТО
Чиновник отметил, все соглашаются, что Украина станет членом НАТО, и поддерживают движение в Альянс. Также отметил, что нужно иметь натовское вооружение, соответствовать натовским стандартам и создать оборонные институты.
И мы будем работать вместе, будем помогать Украине на пути в НАТО. Но для предоставления приглашения нужен консенсус, а мы еще не достигли консенсуса в деле предоставления приглашения, но достигли консенсуса в деле военной помощи. Нужно работать в этом направлении,
– подчеркнул Столтенберг.
Кроме того, отметил, что НАТО сделает выводы из агрессии России против Украины. В частности, надо создать большие запасы вооружения, которые сократили после окончания холодной войны.
Генсек отметил, что в XXI веке война очень изменилась. Теперь она комбинированная с дронами. Поэтому нужно применять новые технологии, делать выводы из полученных уроков.
Мы договорились вместе с украинцами создать совместный центр подготовки в Быдгоще (Польша). Мы вместе с украинцами: они будут учиться у нас, а мы у них,
– заявил чиновник.
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"Минимальное условие" членства в НАТО
- Накануне Столтенберг высказал свои ожидания относительно предстоящего саммита НАТО. Подчеркнул, что союзники могут предоставить больше оружия Украине.
- "Я ожидаю, что союзники сделают важное объявление в период до саммита и на самом саммите – по поставкам большего объема военного оборудования", – заявил генсек.
- Отметил, что, в частности, речь идет о ПВО, артиллерии, ракеты, которые срочно необходимы, чтобы Украина победила как суверенное независимое государство. Ведь без этого не будет вообще любого обсуждения вопроса о членстве.
- "Нам надо обеспечить, чтобы Украина победила. Это абсолютный минимум для того, чтобы Украина могла стать членом Альянса", – подчеркнул Столтенберг.