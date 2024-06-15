Члены НАТО пока не достигли консенсуса по приглашению Украины, – Столтенберг

Для приглашения Украины в НАТО нужен консенсус всех членов Североатлантического Альянса. Однако, пока что его не достигли.

Об этом в эфире телемарафона заявил Йенс Столтенберг. В то же время генсек подчеркнул, что Украина станет членом НАТО, а партнеры будут работать и помогать на этом пути, передает 24 Канал.

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Столтенберг о приглашении Украины в НАТО

Чиновник отметил, все соглашаются, что Украина станет членом НАТО, и поддерживают движение в Альянс. Также отметил, что нужно иметь натовское вооружение, соответствовать натовским стандартам и создать оборонные институты.

И мы будем работать вместе, будем помогать Украине на пути в НАТО. Но для предоставления приглашения нужен консенсус, а мы еще не достигли консенсуса в деле предоставления приглашения, но достигли консенсуса в деле военной помощи. Нужно работать в этом направлении,

– подчеркнул Столтенберг.

Кроме того, отметил, что НАТО сделает выводы из агрессии России против Украины. В частности, надо создать большие запасы вооружения, которые сократили после окончания холодной войны.

Генсек отметил, что в XXI веке война очень изменилась. Теперь она комбинированная с дронами. Поэтому нужно применять новые технологии, делать выводы из полученных уроков.

Мы договорились вместе с украинцами создать совместный центр подготовки в Быдгоще (Польша). Мы вместе с украинцами: они будут учиться у нас, а мы у них,

– заявил чиновник.

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