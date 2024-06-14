В Брюсселе состоялось уже 23-е заседание в формате "Рамштайн" на полях встречи министров обороны НАТО. Руководители Минобороны Альянса вносили "последние правки" перед саммитом НАТО, который состоится уже через месяц в Вашингтоне.

Корреспондентка 24 Канала в Брюсселе пообщалась с министром обороны Эстонии Ханно Певкуром о дальнейшей помощи от союзников, решении саммита НАТО для Киева и возможности передачи новых систем ПВО.

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Украине нужно 100 миллиардов евро, а не 40

Генсек НАТО Йенс Столтенберг предложил выделить 40 миллиардов евро в год в виде военной помощи для Украины. Поддерживает ли Эстония эту идею?

Мы поддерживаем любую идею, что дает Украине больше средств. Мы много раз говорили, что это должно быть либо на уровне Европейского Союза, либо на уровне НАТО, неважно на каком уровне.

Но это должно быть не менее 100 миллиардов, и вот почему мы выступили с инициативой передачи 0,25% от ВВП. Если взять 0,25% от нашего общего ВВП, то получается даже больше, чем 100 миллиардов евро.

Поэтому, конечно, мы поддерживаем любую инициативу, которая приносит больше инвестиций в оборону, для Украины, или прямые инвестиции для закупки боеприпасов.

Видите ли вы какой-то позитивный сигнал среди государств-членов, что они поддержат это на саммите в Вашингтоне?

Конечно, это касается окончательной формулировки. Я считаю, что большинство союзников в принципе поддерживают эту идею. Сейчас это вопрос деталей, как всегда – каким будет финальное коммюнике и формулировка.

Но все равно все союзники не только за столом НАТО, но и в Контактной группе по вопросам обороны Украины здесь, поддерживают Украину.

Обратите внимание! Министры обороны стран НАТО еще не согласовали план финансирования Украины, который предусматривает сохранение выделения ежегодной помощи на уровне 40 миллиардов евро в год.



По словам генсека Йенса Столтенберга, союзники продолжат согласовывать позицию по этому вопросу до саммита в Вашингтоне.

Чего ждать от саммита НАТО в Вашингтоне

Уже через месяц в Вашингтоне состоится саммит НАТО. Какие ваши ожидания относительно дальнейшей поддержки Украины? Какие предложения сейчас на столе?

Во-первых, это, конечно, "Миссия НАТО в Украине".

Во-вторых, мы должны направить очень четкое и решительное сообщение о том, что Украина будет членом Альянса, и есть конкретные шаги, которые Украина должна сделать .

. Также надо определить, какие шаги есть на "мостике" между Вильнюсом и Вашингтоном (саммитами НАТО в 2023 – 2024 годах – 24 Канал) и за их пределами.

Именно поэтому мы начали создавать не только военные коалиции, но и IT-коалицию, которая не только полезна во время войны, но и поможет перейти на уровень стандартов НАТО. Поэтому эти коалиции работают в двух измерениях: одно – помочь Украине победить, а другое – перейти на стандарты, которые мы имеем здесь, в НАТО.

По вашему мнению, не станет ли этот мост к членству возвращением к ПДЧ, которое отменили в Вильнюсе?

Если мы посмотрим на историю расширения НАТО, то увидим различные возможности. К примеру, в 2004 году для Эстонии у нас был План действий по членству. Для Финляндии и Швеции было приглашение. Так что были разные формы документов, поэтому я предлагаю не сосредотачиваться только на бумагах.

Важно, каким будет конечный результат. И конечным результатом должно быть то, что Украина станет членом НАТО.

ПВО для Украины

Эстония объявила о новом пакете военной помощи для Украины, который включает зенитно-ракетные комплексы малого радиуса действия Mistral. Имеет ли Эстония еще возможности в направлении ПВО для Украины?

Конечно, у нас все еще есть противовоздушная оборона малой дальности. У нас пока нет ПВО средней дальности, поэтому мы его закупаем. Но есть системы малого радиуса действия.

У нас все еще есть собственные системы, но мы также должны понимать, что Россия все еще наш сосед, и мы должны сохранять наши критические резервы.

Конечно, мы закупаем все больше и больше. Скоро мы получим новые системы из Польши – ПЗРК Piorun.

На данный момент мы обещаем Украине помощь не менее 0,25% от ВВП в год. В этом году мы уже превысили этот лимит и, возможно, будем делать это и в будущем. Но есть обязательства по долгосрочной поддержке, и вы знаете, что по проценту от ВВП Эстония все еще остается крупнейшим помощником Украины.

Немецкая сторона заявила, что не имеет возможностей передавать дополнительные системы ПВО. Польская сторона в свою очередь сказала, что тоже не будет передавать американские системы. Со своей стороны США не имеют планов поставлять новые системы ПВО. Какие настроения в НАТО по усилению защиты украинского неба и где Украине искать еще ПВО в таком случае?

Конечно, есть положительные сигналы. Во-первых, даже не весь тот пакет в 61 миллиард долларов был доставлен. Кроме того, во время "Рамштайна" мы услышали объявления о новой финансовой помощи.

Многие страны просто не говорят об этом публично. Мы также не будем говорить, сколько систем мы уже отправили, но отметили, что это Mistral вместе с ракетами. Поэтому, многие страны просто оставляют это в секрете на двустороннем уровне. Не бойтесь, что помощь прекратится. Мы обязательно будем продолжать наши усилия.

Вы считаете, что союзники все еще имеют возможности предоставить Украине системы ПВО?

Все же производство все еще работает.

Это означает, что, во-первых, важно поддерживать в хорошем состоянии те системы, которые уже передали.

Во-вторых, нужно четко осознавать, что "Шахед" невозможно сбить с помощью Patriot.

Существует многослойная система ПВО, и все украинцы об этом знают, поэтому важно быть эффективным на каждом уровне. Начинать надо с автоматов Калашникова, а потом переходить к ПЗРК, системам средней дальности и только потом – защита от баллистических ракет.

Блокирование помощи Венгрией и как переломить ситуацию на поле боя

Венгерский премьер Виктор Орбан заявил, что не будет оказывать поддержку Украине, но не будет блокировать решение Альянса. Как это можете прокомментировать?

Это не новость, что Венгрия не хочет поддерживать Украину. Они не делали этого и раньше. Важно, что они не блокируют это, но мы должны увидеть настоящие действия. На уровне ЕС Венгрия все же блокирует транши из Европейского фонда мира, поэтому я хотел бы увидеть их действия.

Вы заявили, что союзники должны принять дополнительные меры, чтобы переломить ситуацию на поле боя в пользу победы Украины. По вашему мнению, что могло бы изменить ход событий?

Это все очень понятно. Как сказал украинский министр обороны Рустем Умеров, и мы это знаем, что в первую очередь критически необходимы боеприпасы с различным калибром, начиная от натовских 5,6 миллиметра, калибра 152/155 миллиметров, а также ракетные комплексы советского типа "Град", "Игла".

Но также нам нужно продолжать обучение украинских военных, поскольку без качественной подготовки вы не сможете выиграть войну. Это означает, что мы должны продолжить свою поддержку и увидеть, что еще мы можем сделать. Также мы должны сотрудничать с украинскими компаниями, которые уже могут производить много оборудования для военных. Однако им нужны средства.

Поэтому мы можем передать не только военную технику Украине, но и помогать финансово, чтобы государство имело возможность покупать товары у украинского ВПК.