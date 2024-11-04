Руководительница МИД Германии Анналена Бербок прибыла с неанонсированным визитом в Киев. Во время пресс-конференции с Андреем Сибигой она объяснила отношение Берлина относительно приглашения Украины в Альянс, передает 24 Канал.

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Что сказала Бербок

По словам министра, позиция Германии относительно вступления Украины в НАТО четкая.

Будущее Украины заключается в ЕС и НАТО. Это мы заявили в декларации Альянса в Вашингтоне летом этого года,

– подчеркнула чиновница.

Она заявила, что Путин как раз хочет сделать невозможным свободное решение Украины относительно ее членства в НАТО и Евросоюзе.

К слову, канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что сейчас нет необходимости приглашать Украину в НАТО, поскольку страна, которая воюет, не может стать членом Альянса.

Напомним, что президент Зеленский сказал, что вполне понимает скептические настроения ряда стран относительно членства Украины в НАТО во время войны. Однако речь идет о приглашении. Президент считает, что те, кто против того, чтобы пригласить нашу страну в НАТО сейчас, будет против ее членства в Альянсе после войны.