Очільниця МЗС Німеччини Анналена Бербок прибула з неанонсованим візитом до Києва. Під час пресконференції з Андрієм Сибігою вона пояснила ставлення Берліна щодо запрошення України до Альянсу, передає 24 Канал.

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Що сказала Бербок

За словами міністерки, позиція Німеччини щодо вступу України в НАТО чітка.

Майбутнє України з ЄС і НАТО. Це ми заявили у декларації Альянсу у Вашингтоні влітку цього року,

– наголосила чиновниця.

Вона заявила, що Путін якраз хоче унеможливити вільне рішення України щодо її членства в НАТО і Євросоюзі.

До слова, канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що зараз нема потреби запрошувати Україну до НАТО, оскільки країна, яка воює, не може стати членом Альянсу.

Нагадаємо, що президент Зеленський сказав, що цілком розуміє скептичні настрої низки країн щодо членства України в НАТО під час війни. Однак йдеться про запрошення. Президент вважає, що ті, хто проти того, аби запросити нашу країну в НАТО зараз, буде проти її членства в Альянсі після війни.