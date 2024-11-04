Про це розповідає Міністерство закордонних справ Федеративної Республіки Німеччина, повідомляє 24 Канал. До того ж це вже її восьма поїздка до України з початку повномасштабного вторгнення.

Читайте також Шольц чітко висловився щодо вступу України в НАТО, але є цікава деталь

Продовження довготривалої підтримки від Німеччини

Зустріч на вокзалі у Києві показав журналіст видання Spiegel Крістоф Шульт, який поділився відео прибуття Бербок у соцмережі X.

Він зазначив, що під час цього візиту, за день до президентських виборів у США, німецька міністерка пообіцяла підтримку українцям "стільки, скільки вони її потребуватимуть". На вокзалі її зустрічали німецький посол в Україні Мартін Єгер та український посол у ФРН Олексій Макеєв.

Німеччина разом з багатьма партнерами по всьому світу твердо стоїть на боці України. Ми будемо підтримувати українців, поки вони потребуватимуть, аби вони могли йти шляхом до справедливого миру,

– сказала міністерка.

До слова, попередній візит Анналени Бербок до Києва відбувся у травні цього року.