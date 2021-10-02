Пригласила фракция, – Татаров прибыл в Трускавец на съезд "слуг"

2 октября 2021 , 11:36
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Источник:

"Радио Свобода"

На съезд "Слуги народа" в Трускавец прибыл заместитель главы Офиса Президента Олег Татаров. Он рассказал, что приехал, чтобы пообщаться с людьми.

Татаров заявил, что не вспоминает, кто именно его пригласил. Это происходило через помощников.

Заметьте Татаров до сих пор имеет статус подозреваемого, но дело в суд не передали, – ЦПК

Не помню (кто именно пригласил – 24 канал), через помощников приглашали. Сказали, что есть возможность прибыть, если есть желание, вот я сейчас прибыл,
– заметил Татаров.

Обратите внимание! Татарова подозревают в причастности к коррупционному скандалу. Речь идет о деле о хищении квартир Нацгвардии. Убытки составляют более 80 миллионов гривен.

Зеленский вылетел в Трускавец

  • Президент Владимир Зеленский уже вылетел в Трускавец, чтобы встретиться со "слугами". Соответствующую информацию обнародовал глава фракции Давид Арахамия.
  • В Трускавец Зеленский прибудет около 13:00.
  • За словами Арахамии, у президента есть "программное выступление о том, куда и как мы идем".
  • "Слуга народа" Елена Мошенец заявила, что нардепы ожидают серьезного и конструктивного разговора с президентом. Сейчас не все министерства работают эффективно. Есть и другие проблемы.
  • Именно поэтому, по словам политика, "президент должен дать турбопинок".
Автор: Мар'яна Бекало