Пригласила фракция, – Татаров прибыл в Трускавец на съезд "слуг"

На съезд "Слуги народа" в Трускавец прибыл заместитель главы Офиса Президента Олег Татаров. Он рассказал, что приехал, чтобы пообщаться с людьми.

Татаров заявил, что не вспоминает, кто именно его пригласил. Это происходило через помощников.

Заметьте Татаров до сих пор имеет статус подозреваемого, но дело в суд не передали, – ЦПК

Не помню (кто именно пригласил – 24 канал), через помощников приглашали. Сказали, что есть возможность прибыть, если есть желание, вот я сейчас прибыл,

– заметил Татаров.

Зеленский вылетел в Трускавец

Президент Владимир Зеленский уже вылетел в Трускавец, чтобы встретиться со "слугами". Соответствующую информацию обнародовал глава фракции Давид Арахамия.

В Трускавец Зеленский прибудет около 13:00.

За словами Арахамии, у президента есть "программное выступление о том, куда и как мы идем".

"Слуга народа" Елена Мошенец заявила, что нардепы ожидают серьезного и конструктивного разговора с президентом. Сейчас не все министерства работают эффективно. Есть и другие проблемы.

Именно поэтому, по словам политика, "президент должен дать турбопинок".