Но есть ли вероятность, что Байден пригласит Украину в НАТО уже до конца своей каденции, в интервью "Радио Свобода" ответил президент Парламентской ассамблеи НАТО Джеральд Коннолли.

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Пригласит ли Байден Украину в НАТО

Американский конгрессмен уверен, что президент США "с симпатией" относится к украинским стремлениям, включая членство в НАТО.

И он бы имел положительное отношение к этому. Но прибегнет ли он к конкретным действиям без консультаций с другими союзниками по НАТО, – это было бы невозможным,

– заявил Коннолли.

В то же время подчеркнул, что Байден сфокусирован на приоритетах, а первым из них является завершение насилия, которое осуществляют россияне на украинских территориях.

В НАТО должна идти вся Украина – с Востоком, Югом и Крымом. Не теряем фокус внимания на этой приоритетной цели. Поддержка президента Зеленского, поддержка украинской армии, украинского народа, чтобы выиграть эту борьбу,

– подчеркнул президент Парламентской ассамблеи НАТО.

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Обратите внимание! Первый пункт Плана победы – приглашение в НАТО. Владимир Зеленский подчеркнул, что речь идет о превентивном шаге, – показать, что не Путин меняет курс всего мира, а, наоборот, весь мир готов менять того или иного агрессора, который начинает жить вне мировых правил.