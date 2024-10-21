Та чи є ймовірність, що Байден запросить Україну в НАТО вже до кінця своєї каденції, в інтерв'ю "Радіо Свобода" відповів президент Парламентської асамблеї НАТО Джеральд Конноллі.

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Чи запросить Байден Україну до НАТО

Американський конгресмен впевнений, що президент США "з симпатією" ставиться до українських прагнень, включно з членством в НАТО.

І він би мав позитивне ставлення до цього. Але чи вдасться він до конкретних дій без консультацій з іншими союзниками по НАТО, – це було б неможливим,

– заявив Конноллі.

Водночас наголосив, що Байден сфокусований на пріоритетах, а найпершим з них є завершення насильства, яке здійснюють росіяни на українських територіях.

В НАТО має йти уся Україна – зі Сходом, Півднем і Кримом. Не втрачаймо фокус уваги на цій пріоритетній цілі. Підтримка президента Зеленського, підтримка української армії, українського народу, щоб виграти цю боротьбу,

– підкреслив президент Парламентської асамблеї НАТО.

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Зверніть увагу! Перший пункт Плану перемоги – запрошення в НАТО. Володимир Зеленський наголосив, що йдеться про превентивний крок, – показати, що не Путін змінює курс усього світу, а, навпаки, весь світ готовий змінювати того чи іншого агресора, який починає жити поза світовими правилами.