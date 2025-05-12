Мобилизация в Украине: с какими болезнями придется служить

В Украине продолжается всеобщая мобилизация и военное положение. С 25 августа вступил в силу приказ Министерства обороны Украины о внесении изменений в положение, регулирующее деятельность военно-врачебных комиссий.

Его принятие является частью реформы ВВК. В связи с этим людей с определенными заболеваниями могут мобилизовать, передает 24 Канал.

Смотрите также Надо ли проходить ВВК, если уже есть заключение "непригоден к службе": детали от юриста

С какими заболеваниями могут призвать на службу

Согласно приказу Минобороны, мобилизации подлежат категории людей с такими заболеваниями:

Клинически вылеченный туберкулез. Стоит отметить, что это касается лиц, у которых процесс туберкулеза стабилизировался благодаря лечению без остаточных изменений в организме (рубцовая ткань в различных органах, осложнения, влияющие на легкие и печень и так далее). Однако, если такие изменения существуют, стандартная процедура принятия индивидуальных решений комиссией остается в силе.

Вирусный гепатит с незначительным нарушением функций (печени). Однако в случаях тяжелых форм гепатита лица снимаются с воинского учета. То же касается заболеваний эндокринной системы, центральной нервной системы и расстройств, связанных со стрессом, пароксизмальных расстройств. Статус "годный" предоставляется только призывникам с умеренными и такими проявлениями заболеваний, которые не прогрессируют. А также лицам, которые не имеют сопутствующих осложнений.

Бессимптомное носительство ВИЧ Z.21. Это означает, что вирус обнаружен в организме, но заболеваний, вызванных ВИЧ, нет. Эти лица проходят антиретровирусную терапию (АРТ), которая снижает концентрацию вируса в крови до минимума. ВИЧ невозможно полностью вылечить, но уже после шести месяцев антиретровирусной терапии в организме остается малое количество вируса и его невозможно передать другому человеку.

Легкие, кратковременные проявления органических психических расстройств. Среди легких и обратимых проявлений – легкое астеническое состояние и легкие когнитивные нарушения. Заметим, что астения характеризуется повышенной утомляемостью, перепадами настроения, тогда как когнитивные нарушения сопровождаются снижением концентрации внимания и незначительным нарушением памяти.

Стоит добавить, что для освобождения от мобилизации по состоянию здоровья болезнь должна сопровождаться значительным нарушением функций, которые существенно снижают качество жизни, частично или полностью лишают дееспособности и требуют пожизненного приема лекарств.

Однако каждый орган и система имеет свой перечень критериев и только после осмотра комиссии оценивают медицинские показания для освобождения лица от мобилизации и сообщают окончательное решение.

Какие изменения внедрили для людей с третьей группой инвалидности

Сейчас подтвержден перечень заболеваний для освобождения от мобилизации, которые актуальны для людей, имеющих инвалидность третьей группы. Некоторых лиц могут мобилизовать, впрочем, мужчины не подлежат призыву, если их жены имеют такое же заболевание:

отсутствует один из парных органов или конечность, включая руки и ноги;

онкология;

психическое расстройство;

церебральный паралич.

Стоит отметить, что теперь полное освобождение от мобилизации предоставляется первой и второй группам, а перечень для третьей группы строго детализирован.