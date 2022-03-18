В пригороде Запорожья оккупанты из "Смерчей" обстреляли военный полигон, завод и карьер

Возле Запорожья российские войска обстреляли военный полигон, завод и близлежащий карьер. Оккупанты били из "Смерчей".

В результате обстрелов на территории завода возник пожар. О потерях и масштабах разрушений пока ничего не известно. Об этом сообщили в Запорожской ОВО 18 марта.

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В пригороде областного центра Запорожья с реактивных систем залпового огня "Смерч" российскими оккупантами сегодня, 18 марта, около 8:00 был произведен массовый обстрел военного полигона и одного из заводов и карьера, прилегающего к нему,

– говорится в сообщении.

Пожар на заводе спасатели уже локализовали. Пока ее гасят.

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