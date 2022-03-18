Внаслідок обстрілів на території заводу виникла пожежа. Про втрати та масштаби руйнувань наразі нічого невідомо. Про це повідомили у Запорізькій ОВА 18 березня.

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У передмісті обласного центру Запоріжжя із реактивних систем залпового вогню "Смерч" російськими окупантами сьогодні, 18 березня, близько 8:00 було здійснено масовий обстріл військового полігону та одного із заводів та кар'єру, що прилягає до нього,

– мовиться в повідомленні.

Пожежу на заводі рятувальники вже локалізували. Наразі її гасять.

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