Внаслідок обстрілів на території заводу виникла пожежа. Про втрати та масштаби руйнувань наразі нічого невідомо. Про це повідомили у Запорізькій ОВА 18 березня.
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У передмісті обласного центру Запоріжжя із реактивних систем залпового вогню "Смерч" російськими окупантами сьогодні, 18 березня, близько 8:00 було здійснено масовий обстріл військового полігону та одного із заводів та кар'єру, що прилягає до нього,
– мовиться в повідомленні.
Пожежу на заводі рятувальники вже локалізували. Наразі її гасять.