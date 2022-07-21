Украина объявила подозрение "судье" псевдореспублики, вынесшего приговоры иностранным бойцам
Источник:СБУ
СБУ сообщила о подозрении судье так называемой "республики" донецких боевиков. Он вынес смертный приговор для иностранцев, служивших в ВСУ. О подозрении ему сообщили заочно. Для этого следователи собрали достаточную доказательную базу.
Судья так называемой "апелляционной палаты верховного суда днр" приговорил к смертной казни двух британцев и гражданина Марокко. Сделал это "служитель Фемиды" вопреки всем требованиям международного права.
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Так называемый "суд" нарушил Женевские конвенции
В Службе безопасности отметили, что псевдосуд нарушил требования Дополнительного протокола к Женевским конвенциям, касающимся защиты жертв международных вооруженных конфликтов. Речь идет об иммунитете комбатантов.
О подозрении сообщили заочно
Судьи сообщили заочно о подозрении за нарушение законов и обычаев войны, совершенное группой лиц. Продолжается досудебное следствие – при процессуальном руководстве Донецкой областной прокуратуры.Обратите внимание! В СБУ подчеркнули, что иностранцы, которых донецкие боевики приговорили к смертной казни, добровольно присоединились к рядам ВСУ. Британцы и марокканец героически сдерживали российскую агрессию в Донецкой области, где и попали в плен в апреле 2022 года.
Что известно о смертном приговоре для иностранцев:
- В начале июня к смертной казни в квазиреспублике приговорили двух граждан Британии – Эйдена Аслина и Шона Пиннера, а также гражданина Марокко – Саадуна Брагима.
- Оккупанты обвинили иностранцев в "наемничестве и насильственном захвате власти в военное время".
- Премьер-министр Британии Борис Джонсон был шокирован приговором. Он дал поручение МИД страны сделать все, чтобы граждане Британии как можно скорее вернулись домой.
Смотрите в видео – приговор для воинов "Иностранного легиона":