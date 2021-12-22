Приговор по делу MH17 может кардинально изменить будущее России

Международный трибунал в Гааге признал то, что может изменить будущее России. Прокуратура Нидерландов рассмотрела версии катастрофы "Боинга", сбитого над Донбассом в 2014 году, и пришла к окончательному выводу.

Следствие не нашло никаких следов оружия, которым был сбит самолет, кроме зенитно-ракетной системы "Бук". Именно ею была вооружена бригада из Курской области России.

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Расследование завершено

Это последняя точка в долгом судебном разбирательстве, которое длиться уже больше года в Нидерландах. Накануне же, 21 декабря, прокуратура зачитала окончательное ходатайство к суду. Это значит, что расследование завершено и осталось дождаться обвинительного приговора.

Сами выводы следствия прокурор зачитывал многие часы, но я выделю для вас главное.

Важно отметить, что следователи всерьез рассматривали даже те версии, которые выкатил Кремль, пытаясь замести следы.

Они проверили, не мог ли "Боинг" сбить украинский истребитель и даже версию, что бомба взорвалась на борту самолета.

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Кто виноват в теракте

Но проблема для Владимира Путина заключается в том, что в конце следствия прокуратура прямо заявила – "Боинг" сбит российской системой "Бук", которую Кремль перебросил на Донбасс для войны против Украины.

Кроме того, прокуратура установила, что виновными в сбитии "Боинга" являются 4 человека – 3 россиян и 1 украинец:

бывший ФСБшник Игорь Гиркин;

бывший ГРУшник Сергей Дубинский;

ВДВшник армии России Олег Пулатов;

коллаборант Леонид Харченко.

Всем 4 она требует "впаять" пожизненное заключение, но даже это прокуроры считают слишком мягким наказанием.

Согласно окончательному выводу прокуратуры Нидерландов, Гиркин запросил у минобороны России поставку "Бука", а затем дал экипажу боевую задачу. Дубинский отвечал за транспортировку установки по территории Донбасса.

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Пулатов и Харченко на месте помогали "Буку" идти по намеченному маршруту и уже после выстрела – вернуться в Россию. Все 4 обвиняемых совместно руководили планом уничтожения самолета.

Россия сознательно шла на риск

При этом обвинение заявляет, что абсолютно не важны оправдания адвоката одного из обвиняемых – будто террористы думали, что сбили военный самолет Вооруженных сил Украины. Это совсем не важно, ведь им вменяли само намерение сбить самолет.



Россия, отправляя "Бук" на Донбасс, сознательно шла на риск / Фото ОБСЄ

В то же время смерть 298 человек является отягчающим обстоятельством. По версии прокуратуры, Россия, отправляя "Бук" на Донбасс, сознательно шла на риск для гражданских самолетов.

Более того, сам факт, что Россия отрицает свое участие в войне на Донбассе, отягощает будущий вердикт суда. Ведь если бы Кремль признался, то к боевикам применялся бы "иммунитет комбатанта", то есть законы военного времени.

Тогда за сбитие "Боинга" Россия понесла бы политическую ответственность. Но из-за того, что Кремль свое участие в войне не признает, этот эпизод рассматривается как террористический акт.

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В Гааге заговорили о причастности России к войне

Отдельно стоит отметить и еще один очень важный вывод. Прокуратура в здании суда в Гааге впервые зачитала свой вердикт о причастности России к войне в Украине.

"Россия сыграла ключевую роль в начале и продолжении войны на востоке Украины, поддерживая нерегулярные военные формирования и обеспечивая их оружием. Кроме того, участие российских ФБСшников и ГРУшников в сбитии "Боинга", доказывает, что на Донбассе воюют и регулярные вооруженные силы РФ", – говорится в документе.

Конечно даже сами прокуроры не верят в то, что обвиняемых удастся посадить в тюрьму. Но здесь важно, что весь мир понимает – Россия это страна террорист.

Что вердикт принесет Путину

Будущее у России после окончательного приговора незавидное, ведь гражданские самолеты по ошибке сбивали и другие страны, но тут же признавались. Путин же совершил террористический акт и попытался это скрыть. Вердикт в Гааге принесет не только новые санкции против России, но и изоляцию для самого Путина.



Вердикт принесет санкции и изоляцию Путина / Фото Getty Images

К слову, это прекрасно понимают в Кремле. Если раньше там кричали, что они здесь не причем, то 22 декабря глава МИД России начал активно сливать своих граждан. Мол, не стоит во всем обвинять Россию, виноваты лишь 4 человека, которые самовольно взяли "Бук" и решили сбить "Боинг".

В этом и заключается вся Россия – когда не удаётся отвертеться от ответственности, просто спихни ее на пешек.

Мне уже интересно – как же на этот вывод нидерландской прокуратуры отреагирует Путин, который 23 декабря будет давать большую пресс-конференцию. Продолжит говорить, что их там нет, или же просто спихнет всё на 4 подсудимых?