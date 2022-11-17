Потерял брата, невестку и племянника: родственник погибших пассажиров о приговорах по МН17

В Гааге суд вынес первые приговоры по делу рейса МН17. Родственник погибших пассажиров отметил, что независимые судьи признали вину террористов.

Таким образом, мы останавливаем дезинформацию. Это подчеркнул австралиец Роберт ван Хайнинген, потерявший в катастрофе брата, невестку и племянника.

Важно Гиркин, Дубинский и Харченко получили пожизненное за сбитие "Боинга"

Мне постоянно снились ужасы. Было постоянное ощущение, что их не хватает,

– рассказал Хайнинген.

Однако он отметил, что это не только его горе, но и горе нашей нации, австралийцев и мира. Такой акт варварства никогда не сможет остаться позади.

Хайнинген хотел бы, чтобы виновные понесли наказание. Однако это уже не имеет значения. По его мнению, важнее, что судьи сочли их причастными и вынесли приговор в виде пожизненного.

Родственник погибших высказался о приговоре: видео

Приговор по сбитию рейса MH-17

Суд в Нидерландах 17 сентября вынес первый приговор по делу о сбывании над Донбассом самолета "Боинг 777", выполнявшего рейс MH-17.

Обвиняемых Игоря Гиркина, Сергея Дубинского и Леонида Харченко признали виновными в сбыте самолета. Им назначили пожизненное заключение.

Бук, с которого сбили MH-17, привезли из России в Украину, а затем вывезли обратно. Ракету выпускали из Первомайского, контролируемого боевиками.

Также судья констатировал, что Россия поставляла оружие и финансировала террористов квазиреспублики на Донбассе.

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