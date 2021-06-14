Приговор за разгон Майдана в ноябре: 2 беркутовцев приговорили к 3 годам тюрьмы

Шевченковский суд в понедельник, 14 июня, объявил приговор по делу беркутовцев Виктора Эйсмонта и Владимира Мохоня. За разгон Майдана 30 ноября 2013 года их приговорили к 3 годам лишения свободы.

Кроме того, согласно решению суда, Эйсмонт и Мохонь не смогут занимать должности в правоохранительных органах в течение 3 лет. Суд признал мужчин виновными в превышении служебных полномочий.

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Детали о решении суда

Эйсмонту и Мохоню также инкриминировали препятствование мирным собраниям и служебный подлог. В то же время по этим статьям истек срок давности. Именно поэтому наказание не назначили.

Суд удовлетворил гражданский иск Максима Федяя касательно Эйсмонта, Мохоня, а также ГУР Нацполиции Киева и МВД Украины. Говорилось о возмещении морального вреда в размере 400 тысяч гривен.

В приговоре говорится, что Эйсмонт и Мохонь задержали Федяя возле стелы на Майдане Независимости 30 ноября 2013 года. Впоследствии силовики составили рапорт об административном правонарушении со стороны задержанного. Туда они внесли ложные сведения.