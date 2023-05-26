"Кому звонить, если убивает полиция": реакция украинцев на приговор за убийство Кирилла Тлявова

Суд вынес приговор патрульным полицейским, убившим 5-летнего Кирилла Тлявова в Переяславе-Хмельницком. Убийца ребенка получил всего 4 года. Украинцы в шоке от такой несправедливости.

Так, когда вероятные убийцы и насильники получают условные и смешные сроки заключения, за воровство продуктов в супермаркетах могут посадить от 5 до 8 лет. Реакцию украинцев дальше собрал 24 Канал.

Важно Убийство 5-летнего Кирилла Тлявова: суд объявил приговор фигурантам дела

Приговор суда поражает

Бывшему полицейскому Ивану Приходько назначили 4 года тюрьмы, однако тот 3,5 года находился в СИЗО, поэтому фактический срок наказания – полгода.

С Приходько в пользу государства взыскат более 135 тысяч гривен. Также он должен выплатить миллион гривен морального вреда родственникам погибшего мальчика: родителям Кирилла – 800 тысяч гривен, бабушке – 200 тысяч.

Другому правоохранителю Владимиру Петровцу суд назначил испытательный срок на 2 года при сохранении патронов.

Сам Приходько тоже говорил о несправедливом приговоре. "Бабель". Однако он имел в виду другую сторону. Журналисты догнали его после оглашения приговора – тот бросил вслед приговор не справедлив. Надо так, чтобы все посидели".



Приходько убегает от журналистов / Фото "Бабель"

Реакция соцсетей

В сети напомнили о надписи на киевской набережной "кому звонить, когда убивает полиция". Его давно зарисовали, но украинцы соглашаются – после таких приговоров пора это исправить.



Кому звонить, если убивает полиция / Фото из твиттера

Антон Тимошенко сравнил, за убийство 5-летнего ребенка полицейским дают 4 года, а средняя продолжительность жизни в Украине – 71 год.

То есть, начав службу в 25 лет, полицейский может убить до 10 детей, выйти и еще немного пожить для себя,

– подчеркнул Тимошенко.

В самом деле, украинцы отмечают, ничего так не развязывает руки, как чувство безнаказанности. Человек может делать, что заблагорассудится, потому что все равно наказание либо будет минимальным, либо его не будет.

Активист Сергей Стерненко добавил, что справедливость снова проиграла украинской правоохранительной системе и правосудию.



Приговор за убийство – несправедливый / Фото Стасик

В сети привели пример приговора для пенсионера, выращивавшего себе марихуану. Он получил 5 лет тюрьмы. То есть такой поступок страшнее, чем убийство ребенка пьяными полицейскими.

Родные Кирилла в отчаянии

Отец Кирилла Йодгард впервые пришел на заседание, поскольку не выдерживал напряжения. Кстати, отец – военный. Месяц назад ему прооперировали связки на ноге — неудачно упал под Краматорском. В феврале 2022 года Йодгард мобилизовался, воевал в Киевской, Харьковской и Донецкой областях.

Бабушка Кирилла Александра Тлявова, все эти годы ходившая в суд, не сдержала слез. Она была в отчаянии от несправедливости. Говорит, что уже нет сил бороться, поскольку судебная тяжба существенно ухудшила ее здоровье.

Отец Кирилла на суде / Фото "Бабель"



Бабушка Кирилла была в отчаянии / Фото "Бабель"