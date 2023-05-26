Так, коли ймовірні вбивці та ґвалтівники отримують умовні та смішні терміни ув'язнення, за крадіжку продуктів у супермаркетах можуть посадити від 5 до 8 років. Реакцію українців далі зібрав 24 Канал.

Важливо Вбивство 5-річного Кирила Тлявова: суд оголосив вирок фігурантам справи

Вирок суду вражає

Колишньому поліцейському Івану Приходьку призначили 4 роки в'язниці, однак той 3,5 роки перебував у СІЗО, тому фактичний термін покарання – пів року.

З Приходька на користь держави стягнуть понад 135 тисяч гривень. Також він має сплатити мільйон гривень моральної шкоди родичам загиблого хлопчика: батькам Кирила — 800 тисяч гривень, бабусі — 200 тисяч.

Іншому правоохоронцю Володимиру Петровцю суд призначив випробувальний термін на 2 роки за збереження патронів.

Сам Приходько теж говорив про несправделивий вирок, пише "Бабель". Однак він мав на увазі іншу сторону. Журналісти наздогнали його після оголошення вироку – той кинув вслід "вирок не справедливий. Нада так, щоб всі посиділи".



Приходько тікає від журналістів / Фото "Бабель"

Реакція соцмереж

У мережі нагадали про напис на київській набережній "кому дзвонити коли вбиває поліція". Його давно замалювали, але українці погоджуються – після таких вироків час це виправити.



Кому дзвонити, якщо вбиває поліція / Фото з твітеру

Антон Тимошенко порівняв, за вбивство 5-річної дитини поліцейським дають 4 роки, а середня тривалість життя в Україні – 71 рік.

Тобто, почавши службу у 25 років, поліцейський може вбити до 10 дітей, вийти і ще трохи пожити для себе,

– наголосив Тимошенко.

Справді, українці зауважують, нічого так не розв'язує руки, як відчуття безкараності. Людина може робити, що заманеться, бо все одно покарання або буде мінімальним, або його не буде.

Активіст Сергій Стерненко додав, що справедливість знову програла українській правоохоронній системі та правосуддю.



Вирок за вбивство – несправедливий / Фото Стасік

У мережі навели приклад вироку для пенсіонера, який вирощував собі марихуану. Він отримав 5 років в'язниці. Тобто такий вчинок страшніший, ніж вбивство дитини п'яними поліцейськими.

Рідні Кирила у розпачі

Батько Кирила Йодгард вперше прийшов на судове засідання, оскільки не витримував напруження. До речі, батько – військовий. Місяць тому йому прооперували звʼязки на нозі — невдало впав під Краматорськом. У лютому 2022-го Йодгард мобілізувався, воював у Київській, Харківській та Донецькій областях.

Бабуся Кирила Олександра Тлявова, яка всі ці роки ходила в суд, не стримала сліз. Вона була в розпачі від несправедливості. Каже, що вже не має сил боротись, оскільки судова тяганина суттєво погіршила її здоров'я.

Батько Кирила на суді / Фото "Бабель"



Бабуся Кирила була у розпачі / Фото "Бабель"