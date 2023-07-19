Как отметили в пресс-службе прокуратуры области, суд назначил женщине испытательный срок на три года.

Смотрите также Пытался задушить: на Полтавщине мужчина посреди улицы набросился на девочку-подростка

Могли приговорить к 15 годам за решеткой

26-летнюю волынянку суд признал виновной в торговле людьми, совершенной в отношении малолетнего. Случилось это при поддержке публичного обвинения прокурорами Волынской областной прокуратуры.

Отметим, что своими действиями женщина нарушила часть 3 статьи 149 Уголовного кодекса. Согласно УКУ, за преступление ее могли лишить свободы сроком от 8 до 15 лет. Однако суд назначил более мягкое наказание.

Суд учел искреннее раскаяние женщины, ее молодой возраст, то, что она самостоятельно воспитывает и содержит трех малолетних детей, мнение работников социальных служб и назначил ей наказание в виде пяти лет лишения свободы с установлением трехлетнего испытательного срока,

– сообщили в Волынской облпрокуратуре.

Пока же решается вопрос об обжаловании приговора в апелляционном порядке.

Биологическая мама в поле зрения Службы по делам детей

Как известно, 26-летняя женщина пыталась продать сына своей подруги, которого воспитывала самостоятельно почти год. Биологическая 23-летняя мама же тайно родила нежелательного ребенка дома в апреле 2022 года, не зарегистрировала его и на следующий же день после родов отдала в чужие руки.

Однако волынянка самостоятельно воспитывает и содержит трех малолетних детей в возрасте пяти, семи и восьми лет, поэтому вскоре мальчик стал лишним и попечительнице. Следовательно, она решила его продать за 30 тысяч долларов США и 23 марта 2023 года в Луцке должна была передать ребенка покупателю. Именно во время передачи новорожденного женщину задержали.

Как отмечали в "Суспильном", биологическая мама мальчика уже попадала в поле зрения Службы по делам детей – раньше у нее забрали трехлетнего сына из-за ненадлежащего ухода. При этом в день изъятия ребенка на мальчике увидели синяки от избиения.