Як зазначили у пресслужбі прокуратури області, суд призначив жінці іспитовий строк на три роки.

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Могли засудити до 15 років за ґратами

26-річну волинянку суд визнав винуватою у торгівлі людьми, вчиненій щодо малолітнього. Трапилося це за підтримання публічного обвинувачення прокурорами Волинської обласної прокуратури.

Зазначимо, що своїми діями жінка порушила частину 3 статті 149 Кримінального кодексу України. Згідно з ККУ, за злочин її могли позбавити волі на строк від 8 до 15 років. Однак суд призначив їй більш м'яке покарання.

Суд врахував щире розкаяння жінки, її молодий вік, те, що вона самостійно виховує та утримує трьох малолітніх дітей, думку працівників соціальних служб та призначив їй покарання у виді п'яти років позбавлення волі зі встановленням трирічного іспитового строку,

– повідомили у Волинській облпрокуратурі.

Наразі ж вирішується питання щодо оскарження вироку в апеляційному порядку.

Біологічна мама у полі зору Служби у справах дітей

Як відомо, 26-річна жінка намагалася продати сина своєї подруги, якого виховувала самотужки майже рік. Біологічна 23-річна мама ж таємно народила небажану дитину вдома у квітні 2022 року, не зареєструвала та наступного ж дня після пологів віддала у чужі руки.

Однак волинянка самостійно виховує та утримує трьох малолітніх дітей, віком п’яти, семи та восьми років, тож невдовзі хлопчик став зайвим і піклувальниці. Відтак вона вирішила його продати за 30 тисяч доларів США і 23 березня 2023 року у Луцьку мала передати дитину покупцю. Саме під час передачі немовляти жінку затримали.

Як зазначали у "Суспільному", біологічна мама хлопчика уже потрапляла у поле зору Служби у справах дітей – раніше у неї забрали трирічного сина через неналежний догляд. При цьому у день вилучення дитини на хлопчику побачили синці від побиття.