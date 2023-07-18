Нападение произошло около 13:00 18 июля. К счастью, мужчину задержали неравнодушные прохожие и передали в руки правоохранителей.

Важно "Если выйду на улицу, боюсь, меня застрелят": Кулеба в ООН прочитал щемящие детские дневники

Мужчина пытался задушить ребенка

Нападающий пытался задушить прохожую девочку прямо посреди улицы. Инцидент произошел вблизи остановки для общественного транспорта в районе Дворца культуры кременчугского автомобильного завода.

Пресс-офицер Кременчугского райуправления полиции Анна Васенко в комментарии местным СМИ заявила, что пострадала прохожая девочка, примерно 13 -14 лет. Ребёнок заявил, что нападающего не знает. Кроме того, от действий нападающего у девочки лопнули капилляры в глазах и поврежден палец.

Спасли от нападающего ребенка неравнодушные прохожие. Они задержали мужчину и вызвали полицию. Правоохранители заявили, что будут просматривать камеры видеонаблюдения, чтобы установить все детали нападения.

Родные пострадавшей девочки уже написали заявление в полицию. В течение суток правоохранители должны предоставить квалификацию по данному делу. Известно, что нападающему 54 года. Следователи проверяют информацию о его психическом состоянии и выясняют, не был ли он раньше на учете по состоянию здоровья.

Редакция 24 Канала пытается связаться с управлением полиции в Полтавской области, чтобы узнать детали дела.

Остальные трагические случаи с детьми