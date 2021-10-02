Приговоры мне принимали по заказу Путина, – Саакашвили написал письмо из тюрьмы

Задержанный Михеил Саакашавили написал письмо, в котором обратился к грузинам в день выборов. Сейчас политик находился в исправительном учреждении №12 в Рустави.

Его обращение в фейсбуке опубликовал Ника Гварамия, гендиректор телеканала Mtavari Arkhi и соратник политика. Саакашавили отметил, что, возвращаясь Грузию, понимал, что его могут задержать.

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Что написал Саакашвили в письме

Вынесенные ему на родине приговоры бывший грузинский президент назвал "ложными и полностью сфабрикованными". Он считает, что их принимали в том числе и по "заказу Путина". Якобы ни одна страна мира не согласна с этими решениями, кроме России.

Однако, как пояснил Саакашвили, он решил вернуться, потому что верит в свою страну и ее граждан. Поэтому он призвал всех идти на избирательные участки и голосовать, чтобы ни один голос не был потерян. И добавил, что после этого, якобы нужно будет защищать результаты волеизъявления. И добавил, что после этого якобы нужно будет защищать результаты "референдума" (так грузинская оппозиция называет местные выборы).

Моя свобода и, что еще важнее, свобода Грузии полностью зависит от вашей активности и боеспособности в ближайшие дни,

– подчеркнул политик.

И добавил, что от этого также зависит и поддержка со стороны международного сообщества. "Пожалуйста, не сомневайтесь и до конца верьте, что наша победа – в наших руках. Я люблю вас. Верный вам, Михаил Саакашвили", – подытожил он.



Письмо-обращение Саакашвили / Фото с фейсбук-страницы Гарамии

Накануне, 1 октября, премьер-министр Грузии сообщил о задержании Саакашвили. В прокуратуре уточнили, что политик заочно приговорен по делам об избиении депутата Гелашвили и убийстве сотрудника "Объединенного банка Грузии". На родине ему грозит до 6 лет лишения свободы. Спасти политика от тюрьмы может только помилование президента. Впрочем, Саломе Зурабишвили уже заявила, что никогда на это не согласится.

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