Жажда власти: как пригожинская атака на Соледар сорвала планы Шойгу по захвату Бахмута

Боевые действия на бахмутском направлении уже много месяцев подряд являются кровавой мясорубкой, которая совсем не нужна российским оккупационным войскам в стратегическом смысле. Ведь попытки оккупантов захватить новые территории Донецкой области давно уже несут исключительно политический характер.

Впрочем, по данным источников 24 Канала в украинских спецслужбах, речь идет не только о выходе России на админграницы Донбасса, чтобы Путин мог объявить своему обществу о какой-либо серьезной победе. Боестолкновение вокруг Бахмутской агломерации является олицетворением противостояния между владельцем группы "Вагнера" и всей московитской военной верхушкой.

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Захват Бахмута уже давно стал для Евгения Пригожина делом чести: чтобы доказать Путину, насколько бестолковы фанерные генералы, которіе командуют войсками в Украине, а также получить возможность прогнуть под себя министерство обороны России. Впрочем, провальность этой операции привела к определенному ослаблению главаря "вагнеровцев" и заставила его действовать не слишком продуманно.

Бахмут – место пригожинского провала

О том, что повар Путина использует полномасштабную войну против Украины не только для собственного заработка, но и для удовлетворения собственных политических амбиций, известно очень давно. Однако обычно Пригожин и его ордынцы не занимались откровенным вредительством и срывом запланированных Россией операций. Чего не скажешь о его попытках внезапно захватить Соледар, помешавших планам минобороны страны-агрессора продвинуться под Бахмутом.

В общем, если анализировать ситуацию, сложившуюся вокруг крайне многострадальной агломерации по состоянию на начало – середину января 2023 года, нужно вернуться к началу оборонной операции Украины в этом направлении. После уничтожения Северодонецка и захвата Лисичанска сводными группировками вагнеровцев и российских военных, наемники из группы Пригожина получили от Кремля заказ на захват Бахмута.



Луганщину оккупанты захватывали исключительно за счет огневого вала артиллерии / Фото Сергея Гайдая

На фронтах Донбасса вражеские подразделения несли огромные потери, но не могли выполнить свои задачи и приблизиться к выходу на границы Донецкой области. Поєтому повар Путина смог выбить для себя в фактическое подчинение боевиков так называемой "ДНР", мобилизованных на Донбассе и действовал в связке с группировками кадровых российских армейцев.

Впрочем, из-за провалов россиян на других участках фронта, а также больших потерь пригожинские наемники достаточно быстро остались фактически наедине с ВСУ. И тут началась настоящая кровавая мясорубка.

Под выполнение задачи захватить город и собственные гарантии кремлевскому диктатору Пригожин смог выбить себе доступ к авиации, тяжелому вооружению и даже к заключенным российских колоний.

Благодаря непрерывному нашествию "пушечного мяса", а также отсутствию забюрократизированности и многоэшелонированного вертикального командования за несколько месяцев боев "вагнеровцы" показали Пригожину относительно неплохой результат продвижения на поле боя.



Результаты атак зэков под Бахмутом / Фото из телеграма Игаля Левина

Поскольку группировка российского головореза в этот момент была едва ли не единственной, которая демонстрировала хоть какое-то наступление, путинскому повару "снесло крышу". На фоне громких провалов ВС России на Харьковщине и северной части Донетчины, доступа к невероятным ресурсам, а также собственных амбиций, Пригожин вошел в контры с руководителями московитского минобороны.

Здесь следует отметить, что верхушку этого российского министерства владелец карманной армии знает очень хорошо. Ведь именно на минобороны Пригожин заработал большинство своего состояния, выигрывая кучу тендеров на поставку армии продуктов. Поэтому он вполне понимал и масштабы коррупции в ведомстве, и перспективность своего вероятного назначения на место Шойгу.

Именно поэтому Пригожин начал пиариться на своих достижениях во время войны, а также беспощадно критиковать фанерных генералов и "мутить воду" в Кремле, требуя перестановки кроватей в этом борделе. Однако, хотя чиновники минобороны и не были в фаворе у Путина, определенные возможности ответить руководителю "вагнеровцев" они все же имели.

Дело в том, что хотя у группы и был доступ к безграничным человеческим ресурсам, все их военные успехи почти на 90% зависели от непрерывной работы артиллерии, а снабжением снарядов так или иначе занимались армейские логисты. И вот в один прекрасный момент на направлении, которое Пригожин обещал вот-вот захватить, начались проблемы с боекомплектом. У оккупантов было большое преимущество по количеству снарядов в сравнении с украинскими защитниками, но их возможности очень быстро ослабли.

Пригожин и посылал Шойгу, и записывал через своих бойцов видео с унижением главы генштаба Герасимова, но получить доступ к бесперебойным поставкам всего необходимого для захвата Бахмута не смог.

Смотрите видео, как вагнеровцы унижают генерала Герасимова (18+):

Более того, после того, как "вагнеровцы" все же смогли вплотную приблизиться к городу, их оттуда выбили, заставив ощутимо откатиться назад.

Неспособность Пригожина выполнить взятые на себя обязательства стала для него нешуточной пощечиной. Тем более, что из-за этого в Кремле решили перебросить на помощь зекам и наемникам дополнительные резервы, но забрать у "вагнеровцев" управление наступательной операцией

Атака на Соледарькак последняя попытка что-то доказать

Поняв, что политические оппоненты в лице Шойгу и других фанерных генералов вполне могут получить определенный успех в захвате Бахмута, Пригожин решил провести стремительную и отчаянную попытку спасти свои позиции и даже усилить их. Собрав в кучу все свои силы, на которые изрядно рассчитывали на Знаменке, "вагнеровцы" быстренько сместили свой основной удар в направлении Соледара.

Пытаясь любой ценой захватить город, наемники и зэки сосредоточили на этом задании все свои имеющиеся силы, включая артиллерию и авиацию.



"Вагнеровцы" буквально уничтожили Соледар / Фото Maxar

Непрерывно продвигаясь огромным количеством малых групп, захватчики смогли буквально по своим трупам пробиться внутрь населенного пункта и закрепиться внутри некоторых зданий.

Эти локальные успехи врага позволили Пригожину снова пиариться на своих достижениях. При этом новые и свежие российские подразделения, которые начали прибывать для усиления атак на Бахмут, оказались в проигрышной позиции, ведь "вагнеровцы", которые должны помогать им выполнять задачи, теперь действуют в несколько ином направлении.

Так что фактически Пригожин сорвал российским генералам начало очередной операции по захвату Бахмута. И даже если им каким-то образом удастся добиться успеха, цена за этот населенный пункт будет совершенно неадекватной потерям.

Что же касается значения Соледара и Бахмута для фронта, то они не столь важны как для России, так и для Украины. Каждый из гарнизонов этих населенных пунктов выполняет важную задачу – обескровливать врага и перемалывать его главные силы. При этом со стратегической точки зрения для россиян никакая победа в этой агломерации не будет такой. Ведь на этом небольшом участке фронта они потеряли огромное количество обученных воинов, заменить которых банально не кем.