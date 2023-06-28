Самолеты Пригожина заметили в Беларуси: появился спутниковый снимок

27 июня два самолета, связанных с Евгением Пригожиным, приземлились под Минском. Уже появился соответствующий спутниковый снимок.

Самолеты стояли на авиабазе Мачулищи. Однако неизвестно, был ли на борту сам Пригожин.

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Спутниковый снимок связанных с Пригожиным самолетом

На фото можно увидеть, что утром 27 июня два самолета – с серийными номерами RA-20795 и RA-02878 – были размещены на взлетно-посадочной полосе авиабазы Мачулищи.

Согласно данным отслеживания полетов, самолеты приземлились под Минском около 8 утра. В то же время борта перед посадкой выключили свои транспондеры, чтобы скрыть точное место приземления.

Высокопоставленный сотрудник европейской разведки отметил, что самолеты связаны с главой ЧВК "Вагнера" Пригожиным. Однако он не знает, был ли захватчик на борту.



Спутниковый снимок связанных с Пригожиным самолетов / CNN

Кстати, в 22:39 27 июня Embraer Legacy 600 взлетел с военного аэродрома Мачулищи и направился в сторону России. Так, Пригожин пробыл в Беларуси 14 часов и 59 минут.

Следом за ним с Мачулищ взлетел второй бизнес-джет, прилетевший в Мачулищи утром 27 июня.

В США ввели санкции против компаний и лиц, связанных с "Вагнером"

Минфин США сообщил, что вводят санкции против 4 иностранных компаний и одного лица, чья деятельность связывается с действиями ЧВК "Вагнера" и Пригожиным.

Так, США ввели санкции против организаций:

Midas и Diamville SAU (Центральноафриканская Республика),

Industrial Resources (ОАЭ),

ООО DM (Россия).

Отмечается, что именно эти компании были причастны к незаконным операциям с золотом с целью финансирования "Вагнера" и расширения ее вооруженного потенциала.

Кроме того, США ввели санкции против Андрея Иванова, занимающего одну из руководящих должностей в ЧВК "Вагнера".

Что этому предшествовало

Напомним, что 27 июня в Беларусь прилетел самолет руководителя ЧВК "Вагнера" Евгения Пригожина. Борт, на котором, вероятно, находился вожак, сел в аэропорту утром.

Мониторинговая группа сообщала, что самолет совершил посадку на военном аэродроме Мачулищи под Минском.