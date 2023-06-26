Об этом 24 Каналу сказал руководитель аналитического центра "Вежа" Валерий Клочок. Прежде всего, будут бороться за кресло министра обороны, ведь в условиях войны эта должность является определяющей в правительстве государства-агрессора.
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История с Евгением Пригожиным – это не столько о нем, сколько о противостоянии определенных финансово-политических и военных элит в России, более или менее приближенных к руководству. Основной их задачей была смена главы минобороны.
Становится очевидным, что борьба будет продолжаться, а "группа Сергея Шойгу", – есть такая группа влияния в России, – может отойти на задний план, хотя пока пытается сражаться за власть,
– объяснил аналитик.
Цель – смена власти в России
Вероятнее всего, мы увидим продолжение этого "блокбастера" под названием "марш солидарности", который объявил Пригожин. Политический аналитик предположил, что борьбу продолжат другие политические и гражданские силы.
"В этом есть большой плюс: это будет кажущаяся демонстрация демократии в России, которую будут отрицать, но впоследствии россияне будут приходить к мнению, что нужно менять власть, и не только на уровне министра обороны", – подытожил Валерий Клочок.
Борьба за власть в России продолжится: смотреть видео
Что известно о мятеже Пригожина
- Вечером 23 июня главарь ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин обвинил российское минобороны в ракетном ударе по тыловым позициям своих наемников. Из-за инцидента Пригожин объявил Сергею Шойгу войну.
- 24 июня самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко по согласованию с президентом России Владимиром Путиным провел переговоры с Евгением Пригожиным. По результатам переговоров глава ЧВК "Вагнер" заявил, что разворачивает бойцов группировки в полевых лагерей.
- В Минобороны Украины подчеркнули, что, несмотря на то, что вагнеровцы больше не продвигаются в направлении Москвы, события 24 июня будут иметь серьезные последствия для России. В министерстве подчеркнули, что сейчас будет решаться вопрос, кого в результате этих событий уберут, а кто будет отвечать перед трибуналом.