Об этом 24 Каналу сказал руководитель аналитического центра "Вежа" Валерий Клочок. Прежде всего, будут бороться за кресло министра обороны, ведь в условиях войны эта должность является определяющей в правительстве государства-агрессора.

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История с Евгением Пригожиным – это не столько о нем, сколько о противостоянии определенных финансово-политических и военных элит в России, более или менее приближенных к руководству. Основной их задачей была смена главы минобороны.

Становится очевидным, что борьба будет продолжаться, а "группа Сергея Шойгу", – есть такая группа влияния в России, – может отойти на задний план, хотя пока пытается сражаться за власть,

– объяснил аналитик.

Цель – смена власти в России

Вероятнее всего, мы увидим продолжение этого "блокбастера" под названием "марш солидарности", который объявил Пригожин. Политический аналитик предположил, что борьбу продолжат другие политические и гражданские силы.

"В этом есть большой плюс: это будет кажущаяся демонстрация демократии в России, которую будут отрицать, но впоследствии россияне будут приходить к мнению, что нужно менять власть, и не только на уровне министра обороны", – подытожил Валерий Клочок.

Борьба за власть в России продолжится: смотреть видео

Что известно о мятеже Пригожина