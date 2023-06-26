Про це 24 Каналу сказав керівник аналітичного центру "Вежа" Валерій Клочок. Перш за все, будуть товктися за крісло міністра оборони, адже в умовах війни ця посада є визначальною в уряді держави-агресорки.

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Історія із Євгенієм Пригожиним – це не так про нього, як про протистояння певних фінансово-політичних і військових еліт у Росії, які більше чи менше наближені до керівництва. Основним їх завданням була зміна очільника міноборони.

Стає очевидним, що боротьба буде продовжуватися, а "група Сєргєя Шойгу", – є така група впливу у Росії, – може відійти на задній план, хоча поки намагається битися за владу,

– пояснив аналітик.

Ціль – зміна влади у Росії

Ймовірніше за все ми побачимо продовження цього "блокбастеру" під назвою "марш солідарності", який оголосив Пригожин. Політичний аналітик припустив, що боротьбу здійснюватимуть інші політичні та громадянські сили.

"У цьому є великий плюс: це буде удавана демонстрація демократії у Росії, яку заперечуватимуть, але згодом росіяни будуть доходити до думки, що треба змінювати владу, і не лише на рівні міністра оборони", – підсумував Валерій Клочок.

Боротьба за владу у Росії продовжиться: дивитись відео

Що відомо про заколот Пригожина