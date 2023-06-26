Про це 24 Каналу сказав керівник аналітичного центру "Вежа" Валерій Клочок. Перш за все, будуть товктися за крісло міністра оборони, адже в умовах війни ця посада є визначальною в уряді держави-агресорки.
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Історія із Євгенієм Пригожиним – це не так про нього, як про протистояння певних фінансово-політичних і військових еліт у Росії, які більше чи менше наближені до керівництва. Основним їх завданням була зміна очільника міноборони.
Стає очевидним, що боротьба буде продовжуватися, а "група Сєргєя Шойгу", – є така група впливу у Росії, – може відійти на задній план, хоча поки намагається битися за владу,
– пояснив аналітик.
Ціль – зміна влади у Росії
Ймовірніше за все ми побачимо продовження цього "блокбастеру" під назвою "марш солідарності", який оголосив Пригожин. Політичний аналітик припустив, що боротьбу здійснюватимуть інші політичні та громадянські сили.
"У цьому є великий плюс: це буде удавана демонстрація демократії у Росії, яку заперечуватимуть, але згодом росіяни будуть доходити до думки, що треба змінювати владу, і не лише на рівні міністра оборони", – підсумував Валерій Клочок.
Боротьба за владу у Росії продовжиться: дивитись відео
Що відомо про заколот Пригожина
- Ввечері 23 червня ватажок ПВК "Вагнера" Євгеній Пригожин звинуватив російське міноборони в ракетному ударі по тилових позиціях своїх найманців. Через інцидент Пригожин оголосив Сєргєю Шойгу війну.
- 24 червня самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко за погодженням з президентом Росії Володимиром Путіним провів переговори з Євгеном Пригожиним. За результатами перемовин очільник ПВК "Вагнер" заявив, що розвертає бійців угруповання до польових таборів.
- В Міноборони України наголосили, що попри те, що вагнерівці більше не просуваються у напрямку Москви, події 24 червня матимуть серйозні наслідки для Росії. У міністерстві наголосили, що наразі вирішуватиметься питання, кого у результаті цих подій приберуть, а хто відповідатиме перед трибуналом.