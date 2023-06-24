В Минобороны интригующе прокомментировали обострение в России

Обострение конфликта между Евгением Пригожиным и Сергеем Шойго в России не осталось без внимания Украины. В частности, на события в стране-террористке отреагировало Министерство обороны Украины.

Украинское оборонное ведомство оставило интригующее сообщение на своем официальном аккаунте в Twitter. Наше государство наблюдает за процессами, происходящими в стране-агрессоре.

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Украина наблюдает и готовит попкорн

Минобороны лаконично прокомментировало события в России и заверило, что наблюдает за происходящим там.



Реакция Минобороны Украины / Скриншот

Однако наблюдают не только в Минобороны. В сети украинцы немало шутят о том, что с удовольствием приходится наблюдать события в России. Потому запросы на попкорн выросли.



А вы запаслись попкорном? / Скриншот

К слову, за событиями в России наблюдает и Госпогранслужба. Конечно, не с пустыми руками.



ГНСУ тоже наблюдает / Скриншот

Однако Нацгвардия и министерство внутренних дел от обсуждения не отстают.



Что же мы смотрим? / Скриншот

Главное об обострении в России

Вечером 23 июня руководитель ЧВКК "Вагнера" Евгений Пригожин обвинил министра обороны Сергея Шойгу в ударе по тыловому лагерю наемников. Поэтому обострился длительный конфликт между ними.

В городах России появляется военная техника, а генпрокуратура России возбудила уголовное дело против Пригожина. ФСБ призывает вагнеровцев не участвовать в боевых действиях.

Интересно, что официально минобороны России заявляет, что информация об ударе по тылу вагнеровцев не соответствует действительности.