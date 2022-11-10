Кадыров и Пригожин готовятся, что у них будет по собственной армии после распада РФ, – Ходжес

Уже все не сомневаются, что российско-украинская война закончится нашей победой и распадом России. Экс-генерал армии США Бен Ходжес рассказал, какие разрушительные процессы происходят во враждебном государстве и армии.

"Вторая армия мира" уже неоднократно демонстрировала свое ничтожество на поле боя. Бывший американский военнослужащий Ходжес в интервью 24 каналу отметил, что переоценил россиян в начале полномасштабного вторжения и не учел существующую в государстве-оккупанте коррупцию.

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России не помогут вагнеровцы и кадыровцы

Немало разговоров было о том, что наемники "повара Путина" Пригожина из ППК "Вагнер" переломят ход войны в Украине в пользу России. О том же речь шла относительно Кадырова и его приспешников, но оказалось, что любые русские солдаты бессильны перед мощью Вооруженных Сил.

Однажды мы уничтожили подразделение вагнеровцев. Они, возможно, лучшие из россиян, но и близко не стоят возле американских или лучших украинских частей – если они сейчас ездят по тюрьмам и набирают оттуда людей.

– сказал Ходжес.



Бен Ходжес / Фото eur.army.mil

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Заградотряды и распад России

Также военнослужащий отметил, что в бой идет немного чеченцев, потому что Кадыров их бережет. В большинстве своем своих солдат самопровозглашенный глава Чечни использует как заградительные отряды. То есть как части, стоящие позади и стреляющие по солдатам, если те собираются отступать.

Кадыров и Пригожин готовятся к тому, что когда распадется Россия, у них будет по собственной армии. Я уверен, что Кадыров и Пригожин не получают приказы от генерала Герасимова. Это вид русской армии, который не может воевать во взаимодействии с ВВС, наземными силами или артиллерией. Для Украины это, в принципе, хорошо,

– сказал он.

Напомним, один из оккупантов рассказывал, как работают заградительные отряды. По его словам, то, что российские военные стреляют по своим, является чем-то привычным.

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