Приказывал снимать казни: Gulagu net анонсировал материал, который похоронит карьеру Пригожина

В понедельник 17 апреля российская правозащитная организация Gulagu.net планирует опубликовать показания бывшего наемника ЧВК "Вагнера" о казнях украинских военных. По словам основателя организации Владимира Осечкина, речь идет о личном согласовании Евгением Пригожиным пыток украинских пленных с жестоким убийством.

Об этом Владимир Осечкин заявил в эфире ютуб-канала. ФЕЙГИН LIVE По его словам, бывший командир одного из подразделений наемников Пригожина свидетельствовал о том, как "повар Путина" лично отдавал приказы на казнь украинских военных и требовал, чтобы это снимали на видео.

Обратите внимание Пригожин хочет, чтобы Россия поставила "точку в войне" и "закрепилась" на оккупированных территориях

Зачем Пригожину нужны видео с казнями украинских военных

Владимир Осечкин поделился некоторыми деталями материала, опубликованного 17 апреля. В частности, речь идет о требовании снимать казни украинских пленных, поступавшую от Пригожина и другого соучредителя ЧВК "Вагнера" – Дмитрия Уткина. Основатель Gulagu.net рассказал, что видео с казнями наемники должны были отправлять во внутренний чат ЧВК "Вагнера". Наемники Пригожина, по словам Осечкина, казнили более 20 украинских бойцов.

Основатель Gulagu.net пояснил, что есть по меньшей мере 2 причины того, зачем Пригожину нужны снятые на видео казни украинских военных:

вбрасывая эти видео в сеть, Пригожин и Уткин пытаются запугать украинских военных;

этими кадрами Пригожин хочет запугать и своих наемников. Логика следующая – украинцы видят эти кадры, прекращают соблюдение Женевских конвенций и опускаются на уровень захватчиков. Таким образом Пригожин надеялся уменьшить количество случаев добровольной сдачи в плен среди вагнеровцев, поскольку они должны бояться плена больше смерти.

Осечкин убежден, что показания бывшего командира ЧВК "Вагнера", которые будут опубликованы впоследствии, забьют гвоздь в гроб военно-политической карьеры Пригожина. Основатель Gulagu.net убежден, что даже самые ярые российские генералы-путинисты после этого не захотят иметь дела с человеком, который лично давал приказы о смертной казни, требовал видео и использовал их в своих целях.

Важно! В сети уже были опубликованы и получили огласку по меньшей мере 3 видео с жестокими казнями украинских пленных: кадры, на которых оккупанты кастрируют украинца канцелярским ножом и убивают его, расстрел Александра Мациевского после того, как тот сказал "Слава Украине" и кадры, на которых изверги отрезают голову украинскому пленнику. Все эти кадры получили огласку, украинская сторона начала расследование для привлечения виновных к ответственности, а международное сообщество осудило действия оккупантов. Этими кадрами враг хотел вызвать у нас страх, но вызывал ярость и желание мести.

Поэтому важно поддерживать наших воинов, чтобы они могли уничтожать врага и выбить оккупантов из нашей земли. Сейчас на Благотворительном Фонде 24 идет сбор на авто для спецподразделения Нацгвардии. Больше о сборе и о том, как к нему присоединиться – читайте здесь.