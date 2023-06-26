Пригожин может оказаться в Беларуси: пустит ли Лукашенко других наемников ЧВК "Вагнера"
С Евгения Пригожина сняли все обвинения в результате его попытки "мятежа" в России. Но есть нюанс – главарь вагнеровцев должен отправиться в Беларусь. По всей вероятности, Пригожин таки окажется в этой стране, выполняя договоренности. Но сам, без своих наемников.
Об этом 24 Каналу отметил кандидат политических наук, эксперт Центральной и Восточной Европы Иван Преображенский. Он объяснил, что сейчас в приоритете для Пригожина.
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Лукашенко не примет вагнеровцев
Евгений Пригожин 24 июня закончил свой неудачный однодневный поход на Москву и играет в молчанку – никто не знает, где находится главарь вагнеровцев. По договоренностям, которые озвучил рупор Кремля Дмитрий Песков, он должен отправиться в Беларусь. По всей вероятности, Пригожин их выполнит и впоследствии появится в этой стране, но без своих наемников.
Вряд ли Лукашенко пустит их в Беларусь в неограниченном количестве. Хотя может использовать для подавления своих противников,
– предположил политический эксперт.
К слову, вагнеровцы, участвовавшие в "мятеже", могут получить амнистию как участники войны. По словам Пескова, часть наемников хочет подписать контракты с минобороны.
Иван Преображенский о возможных дальнейших действиях Пригожина: смотреть видео
Пригожин должен защитить бизнес
Пока не понятно в каком статусе и бизнес Пригожина в России, отметил Преображенский. Он рассказал, что бывший "повар Путина" контролирует часть российского рынка столовых для школьников и студентов и получает государственные контракты. Если они не прекратят свое действие, то, отсидевшись в Беларуси, он может вернуться в Россию.
"Статус бизнеса Пригожина в России неясен. Поэтому, вероятно, вагнеровцы поедут охранять тот, который невозможно потерять. А его бизнес в Африке, Латинской Америке. Вопрос о медиахолдинге Пригожина, более или менее возобновившего свою работу. Разные государственные контракты, которые с ним пока никто не разрывал и откуда до войны поступали ему деньги", – добавил он.
Что происходит в Беларуси: последние новости
- В Беларуси могли начать строительство лагерей для размещения наемников ЧВК "Вагнера", в частности в Осиповичах Могилевской области, что в 200 километрах от Украины. Мониторинговая группа "Беларускі Гаюн" по состоянию на 17:30 26 июня утверждает, что за прошедшие сутки не было зафиксировано никакой активности в указанном районе.
- В Беларуси Пригожин может обеспечить себе гарантии безопасности ввиду того, что Путин может иметь план его убить. Более того, главарь вагнеровцев будет охранять самого белорусского диктатора Александра Лукашенко, для которого это большой выигрыш.
- Своим участием в переговорах с вагнеровцами Александр Лукашенко мог спасти и самого Пригожина, и позицию Путина. А также белорусскому диктатору выгодная роль "миротворца" чтобы спастись и самому и не потерять власть.