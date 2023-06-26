Пригожин может оказаться в Беларуси: пустит ли Лукашенко других наемников ЧВК "Вагнера"

С Евгения Пригожина сняли все обвинения в результате его попытки "мятежа" в России. Но есть нюанс – главарь вагнеровцев должен отправиться в Беларусь. По всей вероятности, Пригожин таки окажется в этой стране, выполняя договоренности. Но сам, без своих наемников.

Об этом 24 Каналу отметил кандидат политических наук, эксперт Центральной и Восточной Европы Иван Преображенский. Он объяснил, что сейчас в приоритете для Пригожина.

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Лукашенко не примет вагнеровцев

Евгений Пригожин 24 июня закончил свой неудачный однодневный поход на Москву и играет в молчанку – никто не знает, где находится главарь вагнеровцев. По договоренностям, которые озвучил рупор Кремля Дмитрий Песков, он должен отправиться в Беларусь. По всей вероятности, Пригожин их выполнит и впоследствии появится в этой стране, но без своих наемников.

Вряд ли Лукашенко пустит их в Беларусь в неограниченном количестве. Хотя может использовать для подавления своих противников,

– предположил политический эксперт.

К слову, вагнеровцы, участвовавшие в "мятеже", могут получить амнистию как участники войны. По словам Пескова, часть наемников хочет подписать контракты с минобороны.

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Пригожин должен защитить бизнес

Пока не понятно в каком статусе и бизнес Пригожина в России, отметил Преображенский. Он рассказал, что бывший "повар Путина" контролирует часть российского рынка столовых для школьников и студентов и получает государственные контракты. Если они не прекратят свое действие, то, отсидевшись в Беларуси, он может вернуться в Россию.

"Статус бизнеса Пригожина в России неясен. Поэтому, вероятно, вагнеровцы поедут охранять тот, который невозможно потерять. А его бизнес в Африке, Латинской Америке. Вопрос о медиахолдинге Пригожина, более или менее возобновившего свою работу. Разные государственные контракты, которые с ним пока никто не разрывал и откуда до войны поступали ему деньги", – добавил он.

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