Российский оппозиционный политик Геннадий Гудков отметил, что Александр Лукашенко имел собственную выгоду в этом и был очень замотивирован в том, чтобы договориться с руководителем ЧВК "Вагнера". Об этом он рассказал 24 Каналу.

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Теперь Путин должен Лукашенко пожизненно

Если бы Пригожин 24 июня выгнал Путина из Кремля, допустил оппозиционный политик, то сегодня о Лукашенко говорили бы как о "жертве народного гнева" или как о задержанном и арестованном "бывшем президенте Беларуси".

Белорусский диктатор понимал, что у него нет другого выхода, как спасать Путина и себя. Тем более что сразу после заявлений Пригожина к белорусскому народу обратилась избранная президент Беларуси. Светлана Тихановская, а также представители полка имени Кастуся Калиновского. Белорусская оппозиция была готова к свержению самопровозглашенного президента.

Поэтому Лукашенко задергался и начал действовать. И ему удалось договориться, потому что у Пригожина не было в планах руководить Россией вместо Путина. И Лукашенко неожиданно для себя набрал очки и сейчас может диктовать Путину суммы, которые тот должен пожизненно белорусскому диктатору за спасение ситуации,

– подчеркнул Гудков.

Теперь у Лукашенко нет проблем в унижении российского диктатора. Он может позвонить Путину сказать: "Перебрось мне 3 миллиарда через пол часа, а то у меня проблемы".

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"На самом деле Лукашенко спас Путина. Но в первую очередь спас себя. Потому и он и проявил невероятную переговорную активность", – подчеркнул Геннадий Гудков.

Важно! В США считают, что хаос, вызванный в России Пригожиным, может продолжаться неделями или месяцами. А то, что мятеж вообще произошел, сигнализирует о существовании больших проблем у российской власти.

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