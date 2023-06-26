Російський опозиційний політик Геннадій Гудков зауважив, що Алєксандр Лукашенко мав власний зиск у цьому і був дуже замотивований в тому, щоб домовитись з очільником ПВК "Вагнера". Про це він розповів 24 Каналу.

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Тепер Путін винен Лукашенко довічно

Якби Пригожин 24 червня вигнав Путіна з Кремля, припустив опозиційний політик, то сьогодні про Лукашенко говорили б як про "жертву народного гніву" або як про затриманого та заарештованого "колишнього президента Білорусі".

Білоруський диктатор розумів, що він не має іншого виходу, як рятувати Путіна і себе. Тим більш, що одразу після заяв Пригожина до білоруського народу звернулась обрана президентка Білорусі Світлана Тихановська, а також представники полку імені Кастуся Калиновського. Білоруська опозиція була готова до повалення самопроголошеного президента.

Тому Лукашенко засмикався та почав діяти. І йому вдалося домовитись, тому що у Пригожина не було в планах керувати Росією замість Путіна. І Лукашенко несподівано для себе набрав очки і зараз може диктувати Путіну суми, які той винен довічно білоруському диктатору за рятування ситуації,

– наголосив Гудков.

Тепер у Лукашенко немає проблем в приниженні російського диктатора. Він може подзвонити Путіну сказати: "Перекинь мені 3 мільярди через пів години, а то я маю проблеми".

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"Насправді Лукашенко врятував Путіна. Але в першу чергу врятував себе. Тому й він проявив неймовірну переговорну активність", – підкреслив Геннадій Гудков.

Важливо! В США вважають, що хаос, спричинений в Росії Пригожиним, може тривати тижнями або місяцями. А те, що заколот взагалі відбувся, сигналізує про існування великих проблем у російській владі.

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