Російський опозиційний політик Геннадій Гудков зауважив, що Алєксандр Лукашенко мав власний зиск у цьому і був дуже замотивований в тому, щоб домовитись з очільником ПВК "Вагнера". Про це він розповів 24 Каналу.
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Тепер Путін винен Лукашенко довічно
Якби Пригожин 24 червня вигнав Путіна з Кремля, припустив опозиційний політик, то сьогодні про Лукашенко говорили б як про "жертву народного гніву" або як про затриманого та заарештованого "колишнього президента Білорусі".
Білоруський диктатор розумів, що він не має іншого виходу, як рятувати Путіна і себе. Тим більш, що одразу після заяв Пригожина до білоруського народу звернулась обрана президентка Білорусі Світлана Тихановська, а також представники полку імені Кастуся Калиновського. Білоруська опозиція була готова до повалення самопроголошеного президента.
Тому Лукашенко засмикався та почав діяти. І йому вдалося домовитись, тому що у Пригожина не було в планах керувати Росією замість Путіна. І Лукашенко несподівано для себе набрав очки і зараз може диктувати Путіну суми, які той винен довічно білоруському диктатору за рятування ситуації,
– наголосив Гудков.
"Насправді Лукашенко врятував Путіна. Але в першу чергу врятував себе. Тому й він проявив неймовірну переговорну активність", – підкреслив Геннадій Гудков.
Роль Білорусі в розв'язанні конфлікту Пригожина з російською владою
- Представник ГУР Андрій Юсов вважає, що білоруському диктатору вдалося використати "переворот" в Росії у власних інтересах. Завдяки вдалим перемовинам з Пригожиним він підняв ставки та покращив свою позицію.
- Юсов також наголосив, що попри заяви про домовленості з Пригожиним про те, що він буде перебувати в Білорусі, наразі немає даних про те, що вагнерівці масово прибувають до Лукашенко.
- Також видання CNN припускає, що Путін не пробачить Пригожина, навіть відпустивши його до Білорусі. Експерт видання вважає, що Пригожина можуть вбити в Білорусі.