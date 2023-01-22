Пригожин хочет показать себя "героем" в "крестовом походе против коррумпированной власти", – ISW

Владелец ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин начал ряд информационных операций, направленных на то, чтобы показать себя героем России в "крестовом походе" против мелких и коррумпированных российских властей.

Аналитики из Института изучения войны (ISW) проанализировали публикацию личной пресс-службы Пригожина. В частности, 21 января прессслужба распространила письмо семьи погибшего вагнеровца, в котором говорится, что "безразличные" местные чиновники не помогали с похоронами сына.

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В ISW проанализировали письмо от пресс-службы Пригожина

Российским чиновникам противопоставляется Пригожин, прислушивающийся к обращениям "простых людей". В письме глава вагнеровцев упоминается как "единственный человек, которому не безразлична судьба защитника России и его семьи".

Пригожин также резко критиковал чиновников Свердловской области, видимо, проявляя солидарность с "простым человеком".

По мнению ISW, Пригожин ошибочно изображает себя и вагнеровцев субъектами, которые будут продолжать свои нравственные поступки, несмотря на вероятные судебные преследования.

В России опасаются амбиций Пригожина