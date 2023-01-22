Пригожин хочет показать себя "героем" в "крестовом походе против коррумпированной власти", – ISW
Источник:ISW
Владелец ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин начал ряд информационных операций, направленных на то, чтобы показать себя героем России в "крестовом походе" против мелких и коррумпированных российских властей.
Аналитики из Института изучения войны (ISW) проанализировали публикацию личной пресс-службы Пригожина. В частности, 21 января прессслужба распространила письмо семьи погибшего вагнеровца, в котором говорится, что "безразличные" местные чиновники не помогали с похоронами сына.
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В ISW проанализировали письмо от пресс-службы Пригожина
Российским чиновникам противопоставляется Пригожин, прислушивающийся к обращениям "простых людей". В письме глава вагнеровцев упоминается как "единственный человек, которому не безразлична судьба защитника России и его семьи".
Пригожин также резко критиковал чиновников Свердловской области, видимо, проявляя солидарность с "простым человеком".
По мнению ISW, Пригожин ошибочно изображает себя и вагнеровцев субъектами, которые будут продолжать свои нравственные поступки, несмотря на вероятные судебные преследования.
В России опасаются амбиций Пригожина
- Известно, что Пригожин – это один из самых приближенных к Владимиру Путину российских олигархов. Путин использует вагнеровцев вместе с регулярной русской армией в войне против Украины.
- Пригожин не раз критиковал российское минобороны, а также военное руководство страны. Сообщалось, что у него союз с бывшим командующим оккупационными войсками Сергеем Суровикиным.
- Но недавно новым командующим россиян стал Валерий Герасимов, которого вагнеровцы и сам Пригожин сильно критиковали. Суровикин стал заместителем Герасимова. Вероятно, таким образом, в Кремле ответили Пригожину на критику минобороны.
- В Москве далеко не все благосклонно относятся к Пригожину. В основном это касается военных и политических лидеров. В России опасаются из-за политических амбиций олигарха.
- Пригожин ответственен за участок фронта возле Бахмута, где Россия несет большие потери. Он пытается продемонстрировать хоть какие-то результаты, чтобы получить доверие Путина.