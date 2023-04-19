Борьба за признание: объединение Пригожина и Шойгу может иметь негативные последствия

Недавно появилась информация о том, что у основателя ЧВК "Вагнера" и министра обороны России Сергея Шойгу несколько "потеплели" отношения. Впрочем, их сотрудничество может посеять еще больше раздора в будущем.

Об этом 24 Канала рассказал бывший сотрудник СБУ и эксперт Украинского института будущего Иван Ступак. По его словам, для Евгения Пригожина очень важно признание, поэтому он не будет уступать успехи регулярной российской армии.

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Локальное объединение сил

Аналитики из американского Института изучения войны сообщили, что Евгений Пригожин снова возвращает себе благосклонность Владимира Путина из-за неудач регулярной армии в Бахмуте.

Это действительно связано с Бахмутом. То, что они снова локально объединились в усилиях, это, допустим, может свидетельствовать о том, что в Кремле вызвали Пригожина и Шойгу и сказали: "Вы работаете вместе, Бахмут надо взять". Но Шойгу и Герасимов не простили Пригожину все оскорбления,

– отметил Иван Ступак.

Но сейчас Шойгу должен сотрудничать с Пригожиным для взятия Бахмута. Они работают вместе только локально, чтобы опередить украинское контрнаступление. Впрочем, когда ситуация в Бахмуте достигнет своей развязки, они снова разойдутся.

"Я уверен, даже если россиянам удастся продвинуться в Бахмуте или захватить его, то там будет новый уровень раздора между российскими военными и вагнеровцами. Из-за споров, кто же действительно взял город", – подчеркнул экс-сотрудник СБУ.

Иван Ступак о сотрудничестве Пригожина и Шойгу: смотреть видео

Борьба за признание

Для владельца ЧВК "Вагнера" принципиально важно признание. Он захочет унести все лавры себе за (пока лишь гипотетическое) увлечение Бахмута.

Он никому свою победу не отдаст. Пригожин как-то ездил в Москву и заявлял, что это его вагнеровцы борются за Бахмут, регулярная армия не имеет к этому отношения,

– рассказал Ступак.

Бывший сотрудник СБУ подытожил, что на этом фоне Евгений Пригожин и Сергей Шойгу еще долго будут бороться за всенародное признание.

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