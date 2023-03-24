Журналист 24 Канала Алексей Печий проанализировал, с чем связана новая риторика "повара" Путина, и связана ли она с выводом вагнеровцев из Украины на фоне неудач под Бахмутом.

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Для чего Аксенову ЧВК в оккупированном Крыму

Российские медиа распространяют информацию о том, что глава оккупационных властей в Крыму Сергей Аксенов создал на оккупированном полуострове свою частную военную компанию.

Командует ею один из главных наемников ЧВК "Вагнера". Отмечается, что Аксенов один из немногих среди российской "элиты" поддерживает тесный контакт с "поваром" Путина и предводителем "Вагнера" Пригожиным.

Тот и помог ему создать новый ЧВК. Но, интересное у нее название – Конвой. Да и состоит она, если верить российским медиа, из 300 боевиков. Итак, не исключено, что Аксенов просто готовит себе прикрытие.

Итак, учитывая всю эту информацию о якобы "полном выходе" оккупантов из Новой Каховки, это также может быть попытка отвлечь наши Силы обороны и даже заманить в ловушку, в то время, как оккупанты терпят большие потери на тех направлениях, где они поставили своей целью захватить новые территории. Но Силы обороны Украины просчитывают каждый шаг оккупантов вперед.

Беларусь – тренировочный полигон: какие проблемы создала так называемая "спецоперация" России

В то же время Минобороны Беларуси снова продлило срок совместных с россиянами "учений" и даже заявило о расконсервации техники и перекидывании отдельной бригады в неопределенном направлении.

Однако сегодня британская разведка сообщила, что Беларусь остается тренировочным полигоном для российских мобилизованных и сигнализирует о том, что так называемая "спецоперация" серьезно нарушила систему подготовки военных в самой России.

"По состоянию на середину марта 2023 года Россия, вероятно, передислоцировала по меньшей мере 1000 военных, которые тренировались на Обуз-Лесновском полигоне на юго-западе Беларуси. Хотя ни одной новой ротации войск не было замечено, Россия, скорее всего, оставила палаточный лагерь на месте, предполагая, что она рассматривает возможность продолжения программы обучения.

Тот факт, что Россия прибегла к обучению своего личного состава под руководством гораздо менее опытной белорусской армии, подчеркивает, насколько российская "специальная военная операция" серьезно нарушила систему обучения российских военных – инструкторы в большинстве своем были размещены в Украине.

Кроме того, Россия, вероятно, также рассматривает косвенную поддержку операции Беларусью, которая продолжается, как важный политический сигнал" как важный политический сигнал", – говорится в сообщении.

Индия доказала, что в России дефицит техники

И относительно провалов россиян, то есть и еще одна информация, доказывающая, что в России не только нарушена система подготовки военных, но и существует значительный дефицит военной техники.

Накануне, в сети уже были замечены кадры перекидывания старых танков Т-54. Сегодня власти Индии, которые всегда полагались на поставки российской военной техники для своей армии, официально заявили – Россия не способна выполнить заказы для Индии, которые были подписаны еще в 2018 году.

"Россия не может выполнить свои обязательства по поставкам оружия Индии из-за войны в Украине, заявили ВВС Индии, что потенциально ухудшит отношения Нью-Дели с ее крупнейшим поставщиком оружия. Это признание, опубликованное в отчете нижней палаты парламента Индии, является первым официальным подтверждением индийских властей на фоне слухов и сообщений в местных СМИ о недостатках в российском потенциале.

"Они сообщили нам в письменной форме, что не могут доставить это", – сказал представитель согласно отчету. Наибольшей текущей поставкой является система ПВО С-400 "Триумф", которую Индия купила в 2018 году за 5,4 миллиарда долларов. Три из этих систем были доставлены, а еще две ожидаются", – пишет CNN.

На фоне проблем России Пригожин выводит вагнеровцев из Украины

И вот на фоне этой информации главарь боевиков "Вагнера" Евгений Пригожин вдруг заявляет публично, что все месседжи Кремля по поводу войны против Украины – это ложь.

Он вдруг заявил, что Россия воюет "исключительно с украинцами", оснащенными техникой, предоставленной НАТО, а не с самим блоком НАТО. Основатель ЧВК "Вагнера" рассказал и о том, что не уверен в целях "денацификации" в Украине, поскольку не знает, есть ли в Украине "нацисты".

И сейчас аналитики Института исследования войны разъясняют, что своими высказываниями Пригожин, "фактически отверг довоенные и послевоенные заявления Кремля о том, что России, якобы, необходимо защищаться от угрозы НАТО в Украине и подорвал необходимость и вероятность заявленных российским диктатором Путиным максималистских целей его вторжения".

Возникает логичный вопрос – зачем Пригожин это сделал. И вот как одно из объяснений такого поведения боевика, то, что Пригожин, вероятно, стремится вывести свои силы из Украины и сосредоточиться на Африке. Об этом сообщает издание Bloomberg.

Издание отмечает, что Пригожина все больше воспринимают в российском истеблишменте как угрозу, поэтому и отрезали его от вербовки заключенных и не предоставляют его боевикам достаточного количества боеприпасов.

Так что на фоне провала вагнеровцев вокруг Бахмута собеседники Bloomberg уверяют, что Пригожин предпочитает сосредоточиться на операциях в Африке, ведь в Украине ему уже ничего, кроме поражения, не светит.