Монополия на мертвецов: как Пригожин пытается выбиться в тренды

На днях была наглядно визуализирована и артикулирована основа для раздвоения в общественной идеологии России. Пока это зачатки, но они базируются на мощной реальной составляющей, которая неизбежно приведет к конфликту. Итак, дальше по существу.

Руководитель ЧВК "Вагнера" метит территорию

Пригожин публично открыл памятник на одном из вагнеровских кладбищ под Екатеринбургом. Кроме того, его приспешники разгоняли видео, как он открывает такой же памятник на еще большем кладбище в Краснодарском крае.

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Это "сетевая" история. "Кладбища Вагнера" внезапно "обнаруживают" в разных регионах: Новосибирск, Иркутск. Из свежего – Московская область. То есть Пригожин буквально метит территорию, "столбит" места, вокруг которых можно разворачивать публичную инфраструктуру.

Вождь вагнеровцев Евгений Пригожин прямым текстом заявляет – появились новые мертвые герои, которых нужно уважать. Память дедов – это здорово, но есть новая реальность. Де-факто он противопоставил уничтоженных в Украине оккупантов и участников Второй мировой войны.

Российские власти сами возвели некрофильские культы в абсолют. Поэтому угроза значительна.

Ветераны Второй мировой – уже не актуально

Поскольку официальная власть отмалчивается и скрывает потери, Пригожин неизбежно попытается монополизировать всех мертвых и говорить от их имени (а также от имени их близких). Это один из мотивов, почему он так демонстрирует потери "Вагнера". Вину за эти потери он уже публично перевел на минобороны и генштаб России.

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В силу естественных причин живых ветеранов Второй мировой войны остается меньше. Память о Второй мировой становится все более виртуальной, превращается в предание. В то же время уничтоженных в Украине российских оккупантов все больше.

То есть бункерный дед и его камарилья пока сидят на уходящем тренде, а Пригожин хочет оседлать восходящий.

После окончания войны с любым результатом мертвые оккупанты – это наглядный огнеупорный капитал, который попытаются монетизировать различные группы влияния в России. Пригожин пока опережает всех в этом забеге, так что создает точку опоры политической группы, лицом которой работает.