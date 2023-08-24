"Развлекался с другими музыкантами": куда девался Путин после гибели Пригожина

Гибель Евгения Пригожина вызвала большое напряжение в России, а в некоторых городах на тревогу подняли силовые структуры. Поэтому возникает вполне логичный вопрос – куда девался глава Кремля, который, как показывает практика, умеет эффектно исчезать во время мятежей вагнеровцев?

Пока в Тверской области пылали обломки самолета Евгения Пригожина, Владимир Путин находился в Курске. Там 23 августа отмечали 80-летие победы в Курской битве, сообщает 24 Канал.

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Что делал Путин, когда погиб Пригожин

Когда в Тверской области разбился самолет Пригожина, Путин читал лекцию по истории, за спиной у него был целый оркестр. Символично, если учесть, что в России вагнеровцев называли "музыкантами". Когда один "музыкант" разбился, Путин развлекался в компании оркестра.

Кроме того, Путин решил раздать народы оккупантам, участвующим в войне против Украины. Однако любопытно, что награждал диктатор их "за исключительный героизм", утверждая, что награжденные сражались с превосходящим противником. Это сказал тот самый человек, который при любом случае рассказывает, что мы уже потеряли всю технику, а "контрнаступления нет",



оккупанты, которым диктатор раздавал награды / Скриншот

Очевидно, по завершении выступления Путину сообщили о гибели Пригожина. Сначала российские СМИ сообщали, что диктатор скрылся в своей резиденции на Валдае. Однако впоследствии появились кадры кортежа, который ехал по центру Москвы – был ли там Путин, пока неизвестно.

Интересно, что когда в июне Пригожин организовал мятеж, Путин ограничился одним записанным обращением и в течение всего дня, когда события набирали обороты, о диктаторе не было ни слуху, ни духу.

Зачем Путину смерть Пригожина

Мятеж Пригожина унизил Путина не только перед россиянами, но и перед всем миром, ведь показал, насколько слаба власть диктатора. Вагнеровцы без особого труда захватили два города с населением более миллиона человек в каждом и через несколько часов дошли до Московской области. Если бы не договоренности Пригожина и Лукашенко, в результате которых руководитель наемников остановил мятеж, то вагнеровцы точно дошли бы до столицы. В Москве тогда готовили все к уличным боям.

Пригожин проявлял незаурядные политические амбиции, о чем даже свидетельствовал его показательный конфликт с военным руководством. Поэтому Путину выгодна смерть того, кто потенциально мог быть ему политическим конкурентом.