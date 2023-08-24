Заместитель командира легиона "Свобода России" с позывным "Цезарь" сказал 24 Каналу, что "переворот" Пригожина мог полностью развалить хрупкую конструкцию российского диктатора.

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"Путину было крайне необходимо уничтожить Пригожина как самого опасного игрока, который приобрел субъектность", – констатировал "Цезарь".

Следует отметить, что Путин публично дал гарантии безопасности Пригожину, и тот поверил – иначе не передвигался бы по России.

К чему может привести гибель Пригожина

"Убийство Пригожина с помощью системы ПВО – это результат либо прямого приказа Путина, либо самодеятельности Герасимова или Шойгу. В обоих случаях это негативно для кремлевской системы", – отметил Цезарь.

Руководителя ЧВК "Вагнера" считали "героем" в "патриотических" кругах. Российские военные будут бояться, что будут иметь такую же судьбу, а потому могут задуматься об устранении Путина.

Если это самодеятельность Шойгу и Герасимова, тогда ситуация для диктатора еще хуже. Это значит, что он перестал быть верховным арбитром – "башни" Кремля и силовые ведомства начали воевать друг с другом.

Что показала экспертиза тела Пригожина, причастен ли Путин и что будет с вагнеровцами – в нашем телеграме.

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