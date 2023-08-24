Российские СМИ пишут, что некоторые источники, близкие Владимиру Путину, "не очень удивились" падению самолета Евгения Пригожина. В то же время, тех, кто был заинтересован в смерти основателя "Вагнера", не называют. 24 Канал.

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Такого в Кремле не прощают

По словам источника, было ощущение, что Пригожин "плохо кончит" после бунта, ведь в Кремле такого не прощают. Источник убежден, что именно после неудачного мятежа Путин перестал считать погибшего "надежным человеком".

Причину смерти Пригожина инсайдер усматривает в том, что "по логике, силовой ресурс не должен находиться в руках ненадежного человека".

Российские СМИ пишут, что их источники считают, что смерть главы ПИК "Вагнера" никак не повлияет на внутриполитическую ситуацию. Впрочем, один из собеседников российского издания оговорился, что ситуация в армии и на фронте с поддержкой Пригожина могла быть иной.

Также РосСМИ не исключают, что в гибели Евгения Пригожина попытаются обвинить "украинские спецслужбы".

В то же время, они не исключают, что Пригожин может оказаться живым.

Он трикстер, тролль. У него есть информанты в разных структурах, поэтому — надо ждать,

— добавили собеседники.

Смерть Пригожина: основное