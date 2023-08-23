О смерти Евгения Пригожина в результате авиакатастрофы стало известно 23 августа. Сначала была информация, что разбился военный самолет, но впоследствии сообщили об аварии бизнес-джета Embraer 600 с бортовым номером RA-02795 – частного самолета "повара Путина".

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Что произошло с самолетом

Авиакатастрофа произошла в районе населенного пункта Куженкино. Частный самолет Embraer Legacy совершал рейс Москва – Санкт-Петербург. На его борту находились 10 человек, в том числе трое членов экипажа. В МЧС говорят, что все они погибли.

Где находится Куженкино: смотрите на карте

Забавно, что авиакатастрофа произошла в 50 километрах от резиденции Путина на Валдае.

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Что известно о смерти Пригожина