Про смерть Євгена Пригожина внаслідок авіакатастрофи стало відомо 23 серпня. Спершу була інформація, що розбився військовий літак, але згодом повідомили про аварію бізнес-джета Embraer 600 із бортовим номером RA-02795 – приватного літака "кухаря Путіна".
Дивіться також Реально вмер чи "хайпує": мережа відреагувала мемами на ймовірну загибель Євгєнія Пригожина
Що сталося з літаком
Авіакатастрофа відбулася в районі населеного пункту Куженкіно. Приватний літак Embraer Legacy здійснював рейс Москва — Санкт-Петербург. На його борту перебували 10 людей, зокрема троє членів екіпажу. У МНС кажуть, що всі вони загинули.
Де розташоване Куженкіно: дивіться на карті
Кумедно, та авіакатастрофа сталася за 50 кілометрів від резиденції Путіна на Валдаї.
Що відомо про смерть Пригожина
- У Тверській області розбився його приватний літак, ватажок "вагнерівців" був у списку пасажирів. На борту був і Дмитро Уткін, права рука Пригожина.
- Російський журналіст Андрій Захаров повідомив, що 23 серпня Пригожин вилетів з Африки до Росії. За його даними, на борту був увесь командний склад ПВК "Вагнер".
- За даними росЗМІ, у літаку могли бути сам Пригожин, Уткін, оператор кухаря Путіна, логіст ПВК "Вагнера" та особиста охорона.
- За однією з версій, літак Євгєнія Пригожина могли збити росіяни з ППО – зенітно-ракетної системи С-300. Крім цього, окупанти стверджують, що перед авіакатастрофою було чутно "декілька гучних вибухів". У літака відвалилося крило та стабілізатор. Інша версія падіння – теракт на борту.
- Другий приватний борт Пригожина курсував у небі над Москвою. Він летів слідом за тим, що розбився, але чомусь розвернувся.
- Російський державний телеканал "Росія 24" підтвердив смерть Євгєнія Пригожина внаслідок авіакатастрофи.
- Тіла Пригожина та Уткіна упізнали та відправлять на експертизу.