Про смерть Євгена Пригожина внаслідок авіакатастрофи стало відомо 23 серпня. Спершу була інформація, що розбився військовий літак, але згодом повідомили про аварію бізнес-джета Embraer 600 із бортовим номером RA-02795 – приватного літака "кухаря Путіна".

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Що сталося з літаком

Авіакатастрофа відбулася в районі населеного пункту Куженкіно. Приватний літак Embraer Legacy здійснював рейс Москва — Санкт-Петербург. На його борту перебували 10 людей, зокрема троє членів екіпажу. У МНС кажуть, що всі вони загинули.

Де розташоване Куженкіно: дивіться на карті

Кумедно, та авіакатастрофа сталася за 50 кілометрів від резиденції Путіна на Валдаї.

Зверніть увагу! Усі фото, відео та деталі падіння літака лідера "вагнерівців" Пригожина – у нашому телеграмі.

Що відомо про смерть Пригожина