Смерть Пригожина была чрезвычайно выгодна: кому достанутся большие деньги

Евгений Пригожин был не только главой ЧВК "Вагнера", но и контролировал очень солидные суммы, которые ему выделял Владимир Путин. Как на деятельность его боевиков в Украине, так и в Африке. Неудивительно, что на это совратились и другие влиятельные россияне.

Средства, которые были в Пригожина, измеряемые миллиардами долларов Об этом 24 Каналу рассказал российский оппозиционный журналист, редактор The Insider Тимур Олевский, объяснив, что за них были готовы и пойти на убийство "повара Путина".

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"Думаю, Путин сказал, что он не будет сердиться на тех, кто убьет Пригожина. А как Пригожин умрет, это его не касается. И людей, которые согласились бы это провернуть, очень много, потому что убийство Пригожина открывает очень много возможностей для нескольких групп влияния, которые могут зарабатывать деньги, которые раньше зарабатывал только он", – отметил Тимур Олевский.

Кому было выгодно убийство и деньги Пригожина

Уже давнее в России приобрели популярность частные военные компании. Они создаются и сейчас. Например, ЧВК "Конвой", которое якобы создал Сергей Аксенов вместе с ГРУ.

Это и газпромовские ЧВК, которые создаются прямо сейчас. К слову, "Газпром" собирает в ПИК персонал через сайты своих электростанций и подразделений. На них размещены объявления о приеме на работу людей с записью на контракт для участия в военных действиях. Не только, между прочим, в Украине, но и в Сирии и Африке, что интересно.

Я думаю, что еще будет несколько ПИК. Даже у Министерства обороны, которое создавало и создает НДС сейчас. Точнее парамилитарное объединение, которое формально можно отнести по признакам в ЧВ, потому что туда набирали до недавнего времени заключенных по той же схеме, по которой Пригожин набирал своих боевиков,

– заметил Олевский.

Так что в России был заложен бюджет в 10 миллиардов долларов только на содержание ЧВК "Вагнера". Об этом после мятежа Пригожина заявил сам Путин. Это с учетом амуниции, выплат, компенсации за смерть и самих зарплат. То есть говорится о содержании самих работников.

"Плюс деньги, уходящие на "покорение" Африки. Добыча золота, алмазов, а это, между прочим, такие вещи, которые можно продавать не только белому, но и серому рынку. Да и другие полезные ископаемые в Африке тоже приносят незаурядная прибыль для тех людей, которые их контролируют", – отметил Олевский.

Даже продажи леса из Центральной Африканской Республики в Европу имеют миллиардные обороты в год. Так что огромные деньги, которые принадлежали одному человеку, фактически стали доступны большему количеству лиц.

"Поэтому, когда Путин сказал, что он не против того, чтобы Пригожин умер, нашлись люди, которые сделали это и получили за это бенефиты, то есть поделили империю Пригожина, его финансовые ресурсы. Я уже не говорю о господрядах внутри самой России, которые были" у Пригожина. Там просто невероятно большие суммы", – подчеркнул журналист.

Страх новых мятежей не исчез

Путин смертью Пригожина хотел показать, что предатели умирают, а его власть до сих пор так же велика, как и раньше. Впрочем, при этом диктатор боится протестов людей, умеющих держать в руках оружие.

Я думаю, этого пока нет только потому, что люди, которые сейчас поделят Пригожинскую поляну зарабатывания денег на войне, получат предложения, от которых невозможно отказаться. То есть, чтобы не было массовых выступлений или каких-то там вооруженных мятежей,

– предположил Олевский.

Очевидно, есть простые люди, не имеющие никакого отношения к этим ресурсам. Но они ничего не могут противопоставить государству, потому что государство с любым из них может сделать то, что сделало с Игорем Стрелковым. Однако, ввиду отсутствия публичности у рядовых россиян, с ними могут разобраться проще.

"Но чтобы таких эксцессов было меньше, похороны (Пригожина – 24 Канал) проходят в режиме спецоперации. Люди, несущие цветы на могилу преступника Пригожина, одновременно присягают в этот момент преступнику Путину. Вот такой переворот", – подытожил журналист.

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