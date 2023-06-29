Об этом 24 Каналу рассказала российская оппозиционная журналистка и основательница движения "Русь сидящая" Ольга Романова. Она предположила, что так может поступить, например, отряд "Ахмат", ведь чеченские боевики прекрасно видели, как вагнеровцы пошли в наступление на Москву.

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Слабый Путин никому не нужен

Во время мятежа Пригожина все увидели испуганного и жалкого Путина. И сейчас он продолжает демонстрировать свои слабые места всему миру – и не может остановиться.

И это видят также люди, от которых зависит все в России. Это первая 1000 самых влиятельных российских семей – этакая российская элита. И среди них есть человек, который свергнет Путина. Это будет кто-то из его ближайшего круга,

– подчеркнула она.

По российскому диктатору обязательно нанесут удар, потому что слабый Путин никому не нужен.

Оппозиционная журналистка предположила, кто свергнет Путина: смотрите видео

Он испортил жизнь многим в России, кто сделал ставку на Путина. И сейчас эти люди под санкциями и не имеют возможности тратить на Западе свои капиталы.

"Поэтому в ближайшее время Россию ждут перемены. И все благодаря уголовному преступнику, повару шестого разряда Пригожину, показавшему все слабые места Путина. Оказалось, что эти места у российского диктатора – всюду", – подчеркнула Ольга Романова.

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