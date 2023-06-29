Об этом 24 Каналу рассказала российская оппозиционная журналистка и основательница движения "Русь сидящая" Ольга Романова. Она предположила, что так может поступить, например, отряд "Ахмат", ведь чеченские боевики прекрасно видели, как вагнеровцы пошли в наступление на Москву.
Читайте также Самолеты Пригожина в Беларуси, Путин хочет ликвидировать его активы: все, что известно о мятеже
Слабый Путин никому не нужен
Во время мятежа Пригожина все увидели испуганного и жалкого Путина. И сейчас он продолжает демонстрировать свои слабые места всему миру – и не может остановиться.
И это видят также люди, от которых зависит все в России. Это первая 1000 самых влиятельных российских семей – этакая российская элита. И среди них есть человек, который свергнет Путина. Это будет кто-то из его ближайшего круга,
– подчеркнула она.
По российскому диктатору обязательно нанесут удар, потому что слабый Путин никому не нужен.
Оппозиционная журналистка предположила, кто свергнет Путина: смотрите видео
Он испортил жизнь многим в России, кто сделал ставку на Путина. И сейчас эти люди под санкциями и не имеют возможности тратить на Западе свои капиталы.
"Поэтому в ближайшее время Россию ждут перемены. И все благодаря уголовному преступнику, повару шестого разряда Пригожину, показавшему все слабые места Путина. Оказалось, что эти места у российского диктатора – всюду", – подчеркнула Ольга Романова.
Больше о деталях мятежа Пригожина
- В американском Институте изучения войны предположили, что Путин не зря объявил сумму в 86 миллиардов рублей, которая была израсходована из российского бюджета на финансирование ЧВК "Вагнера". Также российский диктатор подчеркнул, что будет проведено расследование с целью выяснить, не были ли разворованы бюджетные средства.
- Аналитики ISW предполагают, что Путин готовит почву для конфискации активов Пригожина. Кроме того, российский диктатор хочет отдалить его от ЧВК "Вагнера". А также обвинить в коррупции или работе на Украину и Запад. В то же время, Путин намерен продолжать использовать вагнеровцев в войне против Украины.
- Американская разведка считает, что генерал Сергей Суровикин вероятнее всего знал заранее о планах Пригожина совершить мятеж. И хотя Суровикин в начале "переворота" высказался против Пригожина и призвал его остановиться, именно ему предводитель ЧВК "Вагнера" должен быть обязан жизнью.
- В то же время другие российские генералы, вероятно, также поддержали Пригожина в его намерениях сменить руководство минобороны. Ведь он бы не устроил мятеж без заверений российских чиновников поддержать вагнеровцев.